Twitter demanda Elon Musk per fer-se enrere de la compra de la xarxa social

ha demanat el magnat sud-africàdesprés que la setmana passada anunciés que es feia enrere en la compra anunciada de la xarxa social. Ara, els directius del servei de missatgeria instantània reclamen al propietari dela quantitat que havia ofert inicialment, 44.000 milions de dòlars, o el que és el mateix, 54,20 dòlars per acció.haurà d'investigar la querella, en la qual Twitter acusa Musk d'haver-se fet enrere perquè el tracta acordat fa tres mesos "ja no serveix als seus interessos personals".El propietari de Tesla i fundador d'Space X,Fa uns tres mesos, a començaments d'abril, es va convertir en l'accionista majoritari de la plataforma, després de comprar 75 milions d'accions -el 9,2%- per gairebé 3.000 milions de dòlars. Peanuts, que li dirien en anglès. I és que només 10 dies més tard posava tota la carn a la graella i oferia 44.000 milions per tota l'empresa , a un preu de 54,20 dòlars l'acció. Però el serial no s'acaba aquí i un mes després, a mitjans de maig, anunciava que congelava l'operació per un informe de la companyia que xifrava en el 5% dels usuaris els comptes falsos a la xarxa social.l la seva principal font d'ingressos.El president de Twitter,si passaven pels tribunals. Concretament, es va referir al, la localitat on està inscrita la plataforma i la sala en què es jutgen molts conflictes corporatius.

