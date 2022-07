Rep El Despertador cada matí al teu correu



La primera jornada del debat de política general al Congrés dels Diputats va servir per constatar quines seran les dues tendències de fons que marcaran el final de la legislatura espanyola. Es tracta del gir progressista de Pedro Sánchez -visible des de la desfeta del PSOE davant del PP a les eleccions andaluses- i de les ombres que es projecten sobre el diàleg amb Catalunya, sempre sotmès a la fragilitat dels equilibris i als impulsos tacticistes de les dues parts implicades. Les dues dinàmiques seran decisives a l'hora d'avaluar quin tipus de relació tenen Sánchez i ERC en el tram final cap a les properes eleccions espanyoles, en què el PSOE haurà de combatre contra unes dretes que, com es va veure aquest dimarts al Congrés, no li donaran treva.



El president espanyol va voler fixar ràpidament el marc a l'inici del debat, amb mesures concretes -impostos a la banca i a les companyies energètiques, principals beneficiàries de la dinàmica alcista del mercat, així com també la gratuïtat dels abonaments de Rodalies- i el missatge d'anar "a per totes" per defensar la ciutadania de les penúries vinculades a la inflació disparada. Un reguitzell d'iniciatives que, a banda de convèncer la majoria de la investidura, també li van servir per reconciliar-se amb Unides Podem, amb qui col·leccionava xocs arran de la depesa militar o les morts a la tanca de Melilla. Unes morts que, precisament, van fer saltar guspires amb Gabriel Rufián quan la jornada parlamentària s'acostava al temps de descompte.



El portaveu d'ERC va ensenyar tres bales des del faristol per exemplificar la gravetat dels fets -una quarantena de morts, sense anar més lluny-, i això va encendre els ànims de Sánchez, visiblement molest. De fet, l'episodi, amb les formes clàssiques de Rufián quan puja al faristol, van servir per contaminar el cara a cara entre els dos dirigents. El portaveu d'ERC el va advertir que no hi ha alternativa al diàleg amb Catalunya i que el fracàs de la mesa serà el fracàs de l'esquerra espanyola, i el president espanyol li va respondre que el diàleg també s'havia de practicar dins de Catalunya. El conflicte polític no va aparèixer entre les prioritats de Sánchez al llarg del debat: en la primera intervenció li va dedicar menys d'un minut, i les rèpliques a Rufián van ser breus.



Aquest dimarts, per tant, era el dia dissenyat per la Moncloa per col·leccionar títols vinculats a les mesures per pal·liar els efectes de la inflació. Temps hi haurà, interpreten, aquest divendres per parlar de Catalunya amb el president Pere Aragonès, que arribarà a la Moncloa amb la prioritat de reactivar definitivament el diàleg després de mesos d'aturada derivada del Catalangate i dels compromisos electorals del PSOE. Mentrestant, però, avui Sánchez haurà de tornar a parlar-ne, perquè el dia arrencarà amb la intervenció de Junts. També haurà d'afrontar les demandes del PNB i de Bildu, claus en l'agenda legislativa. Ho tornarà a seguir en directe el nostre subdirector, Ferran Casas, des del Congrés. El gir progressista del president espanyol, dissenyat a cavall del convenciment i la necessitat, no es concretarà sense suports. I, per garantir-se'ls, haurà de fer avenços en un diàleg que, per ara, continua projectant ombres.





