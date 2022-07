El líder d’ERC a Madrid,, ha exhibit tres bales per denunciar les. En el seu torn de rèplica al debat sobre l’estat de la nació, Rufián ha posat sobre l’estrada tres bales que, segons ha dit, es van recollir a la. "Per què 130 africans assaltant una tanca són una màfia, i 130.000 ucraïnesos desplaçats són una causa? Quina diferència hi ha entre Putin massacrant ucraïnesos i Erdogan massacrant kurds?", ha preguntat el republicà, que ho atribueix al seu aspecte físic diferent.El gest de Rufián ha generat queixes per part del president espanyol,. "S'ha equivocat greument. L'exhibició de bales en aquest hemicicle", ha dit Sánchez, que ha recordat que el Congrés no és una cort penal sinó el "temple de la paraula". "Aquí hi van entrar bales, són al sostre d'aquesta casa i les van portar els colpistes", ha afirmat. Les paraules de Sánchez han anat acompanyades d'unade la bancada socialista i del govern.

