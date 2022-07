Un narcotraficant protagonitza una persecució de pel·lícula a Blanes

Les(Selva) han detingut unque va protagonitzar unaVa passar aquest dilluns a la tarda. L'home, que conduïa un tot terreny de gamma alta, va fugir de la policia al centre de Blanes.Mentre els agents el perseguien, vafins que va punxar una roda, va provar de fugir a peu i la policia el va poder arrestar. A dins del cotxe, amagada dins de dues maletes, hi portava. I no només això. Els agents també li van trobar(que fixava amb imants al damunt de les originals). Després de passar davant del jutge, ja ha ingressat aEls fets van tenir lloc ahir quan passaven pocs minuts de les tres de la tarda. Un caporal de la Policia Local de Blanes va fixar-se en el conductor d'un tot terreny de gamma alta i li va semblar que podria ser una qui se li havia retirat el carnet. Per això, va decidir-li donarquan circulava per la plaça dels Països Catalans.El conductor, però, va fer cas omís a l'ordre del policia i vaa tota velocitat. El caporal va començar a perseguir-lo en moto i va demanar reforços per l'emissora. Fins a tres motoristes més i dos cotxes patrulla van afegir-se a la persecució. Elva circular per diversos carrers fins que va enfilar la GI-682 en direcció aAquí, abans d'arribar al municipi, dos motoristes de la Policia Local de Lloret van afegir-se a la persecució. El sospitós va enfilar per unde direcció única que hi ha entre Blanes i Lloret, però va haver de deixar el seu cotxe abandonat perquè vaEl caporal de Blanes que el perseguia en moto, i un altre de Lloret de Mar van començar a córrer darrere el fugitiu i el van aconseguir. Abans que l'emmanillessin, però, l'home s'hi va resistir de manera activa. En un principi, se'l va acusar d'un delicte de conducció temerària. Però poc després, a aquest se n'hi van afegir d'altres.Al detingut se l'acusa dea agents de l’autoritat, així com conduir un vehicle de motor sense haver obtingut mai el corresponent permís per fer-ho. Com que quan el van detenir no portava cap documentació al damunt, la policia li va prendre les empremtes dactilars i les ha enviades a les autoritats de Lituània perquè en confirmin la identitat.

