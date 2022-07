Podem reclama a Sánchez «anar més lluny que mai» amb el diàleg i reformar la sedició

Sense majoria per reformar la sedició

Inversió en defensa i justícia social

El portaveu d', ha valorat positivament el discurs del president del govern espanyol, , en el debat de política general d'aquest dimarts al Congrés dels Diputats. Després d'alertar dels riscos d'unformat per-que ha definit com a "nostàlgics del franquisme"-, Asens ha demanat a Sánchezamb Catalunya i abordar la reforma d'un "" com és el de laen la reunió d'aquest divendres amb el president de la Generalitat,. En aquest sentit, Asens ha demanat a Sánchez i Aragonès "" en la represa de les relacions.Asens ha elogiat el gir discursiu a l'esquerra de Sánchez i ha agraït el gest. "Avui ha mirat a l'esquerra i li agraïm, però quan mira a la dreta les coses es torcen", ha dit el portaveu, que ha reivindicat el govern de. "Ens deien que era impossible, però aquest és el camí", ha afirmat. Per parar el govern distòpic de PP i Vox, Asens ha dit a Sánchez que cal enfortir el bloc de la investidura. "Cal anar junts, la majoria de la investidura és el futur, no és un mal menor", ha afirmat. En aquesta línia, ha lamentat que Sánchez aposti per un increment de la. "Els espanyols no necessiten més tancs", ha dit, i ha lamentat també les morts a lai la gestió que n'ha fet el govern espanyol.En aquest sentit, ha fet referència a distopies com Black Mirror oper alertar de l'Espanya que hi hauria si no hagués tirat endavant lacontra. Segons Asens, hi hauria un govern del PP amb el suport de Vox, seria un "govern reaccionari", que faria polítiques contra el canvi climàtic i les persones LGTBI, retallades, i que rebutjaria els indults, amenaçaria les autonomies i tancaria TV3. "Tornaria la policia patriòtica, que fabricaria proves contra els adversaris polítics", ha dit Asens, que ha tingut un record perdesprés que en els darrers dies hagi transcendit que es van difondre notícies falses contra ell.En aquesta distopia, elestaria prohibit, no es farien polítiques socials ni s'apujaria el salari mínim,tornaria ali la seva fundació tornaria a rebre ajudes públiques. "Aquest malson distòpic és per a la dreta un somni: els sobren 26 milions de persones", ha dit Asens, que ha constatat que aja li ha caigut la màscara de "moderat". En contra d'aquesta distopia, el portaveu ha reivindicat les polítiques fetes pel govern del PSOE i Podem, tant en l'àmbit econòmic com pel que fa a les, i ha celebrat que els presos independentistes hagin recuperat la llibertat gràcies als indults.En el seu discurs inicial, el president espanyol, menys d'un minut. Sánchez ha defensat reduir la "bretxa emocional" entre independentistes i els seus "germans espanyols" , però ha esquivat referències explícites a la represa del diàleg amb Catalunya. En la rèplica a Podem, Sánchez no ha canviat el guió i ha basat bona part de la seva intervenció en qüestions econòmiques, i en defensar-se de les crítiques de Podem a la política de defensa i per les morts a Melilla. Sobre Catalunya, Sánchezfins ara i ha confiat en convocar la"tan aviat com sigui possible". "Hem d'homogeneïtzar la tipificació de determinats delictes a les democràcies europees", ha dit, però ha admès que a dia d'avui "" per reformar el codi penal.El president espanyol ha dit que el govern ha de governar "per lai els col·lectius més vulnerables" i ha ressaltat les "conquestes comunes" de PSOE i Podem. "Totes les polítiques que hem tirat endavant són per a la classe mitjana i treballadora del nostre país", ha afirmat Sánchez, que ha assenyalat que les crítiques arriben sempre pels pactes amb l'independentisme i Bildu, no pas pel contingut de les lleis. El president ha ressaltat els avenços fets en aquesta primera meitat de la legislatura, i ha rebutjat que es pugui parlar de "gir a l'esquerra", perquè considera que ha mantingut la línia traçada des que va arribar a la Moncloa.Sánchez ha defensat lai ha assegurat que no és incompatible amb fer polítiques per la justícia social. "Si no responem a la crida de solidaritat, ens faríem un flac favor", ha afirmat, i ha recordat el que va passar a Espanya amb la dictadura franquista per la manca de suport dels països aliats. "Tenim una responsabilitat moral amb les persones que perden la vida o defensen la seva nació a Ucraïna", ha afirmat. Sánchez ha constatat que "el món ha canviat" des de la invasió russa i que Espanya "no pot quedar al marge". "Hem d'obrir un debat honest sobre la necessitat d'augmentar la nostra capacitat de dissuasió. Ningú vol atacar ningú", ha afegit.Sobre les morts a la, el president del govern espanyol ha recordat que les declaracions que va fer eren sense haver vist les imatges, i ha defensat les polítiques migratòries i per integrar les persones que arriben a Espanya. "No necessitem el suport de les ONG per rescatar al mar les persones que estan en risc de perdre la vida", ha afirmat. D'altra banda, Sánchez ha insistit que els "veritables culpables" són les màfies que trafiquen amb persones. "No es pot atacar les fronteres del nostre país i hem de reconèixer la feina de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, i això no va en contra de reconèixer el drama de la migració", ha afirmat.

