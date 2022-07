Sánchez i ERC s'ensenyen les dents abans de la cimera a la Moncloa

Sánchez burxa amb la desunió del Govern

Rufián es reivindica

Tot pendent de divendres, de laa la Moncloa amb. Ni el president espanyolni, portaveu d', han estat concloents sobre la situació política a Catalunya en el seu acarament dialèctic,, a la primera sessió del debat de política general al Congrés. Un i altre, fent evident fins a quin punt els acords no només estan lluny, sinó que necessitaran treball i mà esquerra a banda i banda. L'exhibició d'unes bales de la gendarmeria marroquina recollides per una diputada d'ERC a la frontera ha enervat el president espanyol, que ha acusat Rufián de repartir carnets d'esquerres i ser poc útil., li ha etzibat Sánchez, després que el republicà posés damunt del faristol projectils com els que van matar una trenta de persones que volien saltar la tanca de Melilla., i el contundent discurs de Rufián ha estat una bona excusa.El cap de l'executiu central, de fet, tampoc ha estat, en cap cas, concloent, tot i que sí més amable, amb els seus companys de consell de ministres d', que, com el PP, Vox i ERC també intervenien a la tarda. Aquests li han demanatper alleugerir la situació dels alts càrrecs del govern de l'1-O processats i de l'exili. "Jo ja ho voldria, però no hi ha majoria...", els ha dit espolsant-se prendre, per ara, la iniciativa., si és que hi són, queden per la reunió de Sánchez i Aragonès i aquest dimarts l'interès -màxim- de la Moncloa era que els titulars se'ls enduguessin les mesures socials per combatre la inflació i alleugerir les classes mitjanes i treballadores. El debat sobre Catalunya, després que Sánchez l'obviés en el seu discurs inicial , ha acabat convivint amb el deals titulars.La intenció inicial era que ERC parlés dimecres al matí, però finalment ho ha fet aquest dimarts al vespre.: aquest dimecres s'ha de fer al ple, quan acabin els sis grups que intervindran al debat i per una qüestió de terminis, la presa en consideració de lasi es vol arribar a temps d'aprovar la reforma el dijous per forçar la renovació del TC i dotar-lo d'una majoria progressista., que en teoria marquen l'orientació política de l'executiu. Els socis ho aprofitaran per marcar perfil.Rufián, que ha reivindicat la pressió del seu grup per fer realitat els indults als presos polítics , ha verbalitzat dos missatges sobre la carpeta catalana, que està a l'espera d'una immediata reunió de la taula de diàleg a més de la de Moncloa. El primer, que ERC "parla i negocia" amb el PSOE no perquè siguin "el mateix" sinó. El segon, queSánchez li ha dit que la trobada deva ser "raonable" i ha concedit de forma genèrica avançar cap a la. Just aquest dimarts la fiscalia del Tribunal de Comptes acceptava tornar a ERC les fiances per la internacionalització del procés . Però Sánchez ha admès quei també ha burxat. En aquest cas, en la desunió del govern d'Aragonès entorn la taula. "Nosaltres hi anem els dos partits, el PSOE i Podem. És difícil que funcioni", ha dit. Als republicans els tocaperquè l'executiu català no ha fet encara els deures internament.Al matí, ha deixat descol·locat al PP , que li pot criticar electoralisme i improvisació -les noves mesures superen les anunciades fa unes setmanes que encara no havien entrat en vigor-, però difícilment pot explicar. Una altra cosa, i en això han estat ràpids els partits i el govern català, és que, a Catalunya, necessita alguna cosa més, bastant més de fet, que abaratir o regalar els abonaments.. I, per fer-ho, necessita estabilitat al govern i al Congrés. I, per anar a les eleccions amb garanties, li cal. És el que ha fet aquest dimarts. Les seves mesures han estat ben acollides per les esquerres i amb disposició a negociar-les per part d'altres com el PNB si no hi haEl president espanyol defensa que són mesures que funcionaran, que contindran la inflació i que. Ell s'hi "deixarà la pell" -diu- i, per ara, el PP d', que segons els grups del govern espanyol considera que en té prou amb "parlar baixet" per fer veure que és moderat, endureix el seu discurs. Els ha desafiat a dir que no a les seves mesures fiscals i també a aclarir si aniran al TC per retallar drets com l'eutanàsia, la igualtat o l'avortament.La portaveu del PP,, ha tingut una sortida dura: ha començat demanant un minut de silenci, el regidor del PP a Èrmua que ETA va matar fa 25 anys en un atemptat que va accelerar la seva pèrdua de suport social. Per sorpresa del PP, i malgrat l'inèdit de la iniciativa promoguda per una portaveu des de la tribuna,, dempeus, al minut de silenci.Si Sánchez compleix, els independentistes, que amb la seva radicalitat dialèctica aquest dimarts ha quedat a la foto al costat de Vox. On els volen el PSOE i Podem, vaja., portaveu d'Unides Podem, de com seria un govern de les dretes és un dels principals reclams de la coalició progressista. "Il·legalitzarien independentistes,, diran que tenim un virus xinès i farien un forat social en lloc d'un escut social", ha pronosticat.La de Bildu és una posició compartida per ERC, però Rufián ha aprofitat el seu discurs percriticant ladel govern espanyol amb els qui més ho necessiten i amb els Països Catalans a l'hora de complir, reivindicar la feina del seu grup a Madrid i repartir tambéper la reforma laboral. La prevenció és total, sobretot perquè Sánchez sí que ha anunciat mesures socials però, més enllà del lament, no ha assumit compromisos per combatre lesper exemple.El republicà ha arrencat amb una allau de dades que retraten "l'estat de la seva nació", li ha dit a Sánchez després d'exclamar-se, recordant la mítica cançó de la Trinca,. Ha combatut a fons el seu triomfalisme i ha recordat que queda molt per fer en carpetes com la política fiscal. "Espanya és la quarta economia de la UE i la divuitena en recaptació", ha dit. El republicà ha fet una crida a rearmar l'esquerra per impedir "que un que passeja amb un narco en un iot [Feijóo] i un que es fa passar per boina verda [Abascal]" els guanyin les eleccions. En aquest sentit, ha cridat, per exemple, aEl to del debat ha fet evident que la feina entre bambolines per descongelar relacions ha permès posar-s'hi, però que

