Mor un treballador en caure-li a sobre una pedra d'uns 400 quilos

Un treballador de 43 anys ha mort aquest dimarts al migdia en caure-li unade grans dimensions a(Maresme). L'accident ha passat quan l'home treballava movent pedres per fer un mur, quan una d'aquestes, d'un pes aproximat d'entre, ha caigut rodolant.En intentar modificar la trajectòria de baixada per evitar destrosses, li ha caigut la pedra a sobre. Tot i la ràpida actuació dels, no se li ha pogut salvar la vida. La Unitat d'Investigació delsde la comissaria deha obert una investigació.A més, també ha posat els fets en coneixement delen funcions de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball. Fins al lloc hi han anat tres dotacions de la policia catalana, una de la, una del Servei d’Emergències Mèdiques i una

