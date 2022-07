Rufián atribueix la concessió dels indults a l'actitud negociadora d'ERC a Madrid

És urgent un nou sistema fiscal just que no sigui tan dur amb les rendes del treball i del consum i que no sigui tan laxe amb els grans beneficis empresarials

Poca presència de Catalunya al debat

El portaveu d'al Congrés dels Diputats,, ha assegurat per primera vegada en un discurs públic que la concessió dels indults està vinculada a la negociació amb l'Estat protagonitzada pel seu partit. "Gràcies a la negociació i al vot d'ERC (i gràcies a l'esforç ingent de la societat catalana i de les institucions nacionals i internacionals catalanes),i no a la presó. Perquè res en política és gratuït, senyories. I el diàleg i la negociació, menys", ha apuntat el portaveu dels republicans, que ha indicat que no hi ha "alternativa" al diàleg. En el torn de rèplica, Rufián ha insistit que el "fracàs" de la taula de diàleg serà el "fracàs de l'esquerra espanyola". El president del govern espanyol,, ha insistit en la presència de-ara absent- en la mesa, i ha apuntat que cal arribar a "acords concrets" per tornar a reunir la taula en les properes setmanes.Bona part del discurs de Rufián ha estat centrat en la part social del debat, marcada per la inflació, que el president del govern espanyol,, aspira a combatre amb un gir a l'esquerra davant les receptes de la dreta. "Cal molt més que somriures, dir que tot anirà bé i intentar parlar sense molestar ningú. I això és militar en la utilitat. Militar en la vida de la gent. Té un nom:. Repeteixo. Omplir neveres", ha remarcat el dirigent d'ERC.Rufián ha indicat que el present és "molt pitjor" del que ha traçat el líder del PSOE en els seu discurs, i ha volgut arrencar amb laque s'ha viscut en els últims mesos a Catalunya. "Hi ha un 57% de la població que no menja tant i tantes vegades com cal, hi ha un 33% de pobresa juvenil, hi ha un 28% de pobresa infantil, hi ha un 31% de la població que no pot afrontar una, hi ha un 30% de la població que ja no compra roba", ha volgut resumir el dirigent republicà, que ha indicat que hi ha 11 suïcidis al dia. Ha contraposat aquestes dades amb les cinc multinacionals energètiques que "són més milionàries que mai" en un context complex."Si vol anar a per totes, li demanem treballar en un nou sistema fiscal que sigui just. La justícia social, si no és permanent, no és. Cal", ha remarcat Rufián. "", ha insistit el cap de files d'ERC a Madrid, que també ha interpel·lat el nou president del PP,, a l'hora de criticar que diguin que a Espanya es paguen massa impostos. "No ho fan els milionaris i els comissionistes, sinó la classe treballadora", ha apuntat. A Sánchez i a Feijóo també els ha retret acollir refugiats ucraïnesos mentre es deixen morir migrants a la tanca de Melilla, com va passar fa dues setmanes."Per què matar pals a la frontera sud d'Europa és menys greu que matar bombes en un centre comercial a Ucraïna?", els ha preguntat. Ha ensenyat unesque la diputadava portar de Melilla, moment que s'ha convertit en un dels més tensos de l'intercanvi amb Sánchez, que s'ha molestat visiblement fent gestos de contrarietat. Rufián també ha estat crític amb l'agenda mediàtica "de la dreta i de la ultradreta". "Fatxes al carrer, guerra judicial i mentides a la televisió", ha resumit el dirigent d'ERC, que també ha remarcat d'Unides Podem que l'independentisme es troba ja a "cinquè de repressió". "Ara ens creuran quan diguem que els següents són vostès", ha dit.L'episodi de les bales ha centrat la rèplica de Sánchez a Rufián. ". L'exhibició de bales en aquest hemicicle és un error imperdonable", li ha etzibat el president del govern espanyol, que ha recordat al president del grup parlamentari d'que, al Congrés, les bales les van posar els "" al sostre de la cambra parlamentària. El líder deltambé ha burxat el dirigent republicà per la comparació entre els refugiats d'Ucraïna i els migrants que arriben a les costes de l'Estat. "", ha apuntat Sánchez. El president espanyol ha lamentat la lectura que ha fet Rufián del pla anticrisi desplegat per la Moncloa. "Hem fet una anàlisi honesta de la situació", ha afegit, posant com a exemples el topall del gas, la reforma del mercat elèctric i les ajudes directes a les famílies. "Hem fet un pi potent davant el desafiament de la inflació", ha reblat.En la intervenció inicial, Sánchez ha dedicat menys d'un minut a Catalunya. "Apostem pel retrobament entre catalans i reduir laemocional entre els qui volen marxar d'Espanya amb els seus", ha assegurat el líder del PSOE, que no ha parlat de la taula de diàleg ni tampoc dels avenços dels últims dies, que han de cristal·litzar en la reunió prevista per aquest divendres amb el president. "No hi ha tasca més noble que treballar per la convivència", ha destacat.La Moncloa i la Generalitat, per ara, han tornat a la. Les dues parts no han aconseguit fer progressar la taula de diàleg com haurien volgut el president Pere Aragonès i, perquè al govern espanyol no li ha interessat que la negociació avancés a bon ritme i perquè la part catalana no ha demostrat la força suficient per fer possible acords parcials, relació contaminada en els darrers mesos per l'escàndol d'espionatge . "Hem fet un reset", explicava la setmana passada la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, a Palau, pocs minuts després de reunir-se amb el ministre Félix Bolaños. A la Moncloa necessita els vots dels republicans i creu que se'ls pot assegurar -pensant també en els pressupostos- si fa concessions al diàleg.El pacte segellat a Palau divendres passat entre els dos governs té com a primer enunciat la voluntat de "superar la judicialització" del conflicte català. Exactament els mateixos termes que figuraven en l'acord que ERC i el PSOE van fer públic el 2 de gener del 2020 i que va permetre la investidura de Sánchez després de la repetició electoral del novembre del 2019, en la qual Aragonès -en aquell moment espiat amb Pegasus- va tenir protagonisme en els contactes directes amb la Moncloa. "Com qualsevol conflicte d'aquesta naturalesa, només es pot resoldre a través devies democràtiques, mitjançant el diàleg, la negociació i l'acord,del mateix", es va detallar en aquell moment en un document que conduiria a crear la taula de diàleg.El mecanisme es va reunir per primera vegada el 26 de febrer del 2020 a la Moncloa , ambcom a cap de la delegació catalana, però la pandèmia i el progressiu desinterès de la Moncloa i de la presidència de la Generalitat -ja camí de la inhabilitació definitiva consagrada pel- la van desar al congelador. Es va revifar amb l'arribada d'Aragonès a Palau, amb una nova cita, el 15 de setembre de l'any passat , quan es va acordar que la metodologia es basaria en contactes "periòdics i discrets" . La reunió prevista pel mes de gener no es va celebrar, però entre bastidors s'hi ultimava un acord per protegir el català, com va avançar NacióDigital . L'esclat del Catalangate va estroncar tots els contactes i, només després de les eleccions andaluses, el govern espanyol -en debilitat parlamentària i amb els socis de la investidura com a únics aliats- ha reprès el contacte amb la Generalitat. El document d'aquest divendres, fruit deentre gabinets, n'és la prova.Si hi ha reunió de la taula, una de les qüestions que s'hauran de dirimir és qui integrarà la part catalana. ERC té tres representants -el president, Vilagrà i Torrent-, però Junts no forma part de la mesa, perquè la seva proposta del setembre - Turull, Puigneró, Jordi Sànchez i Míriam Nogueras - va ser tombada. En aquesta ocasió, tot i queva considerar que Turull seria "absolutament vàlid" per formar-ne part, Bolaños i la consellera de la Presidència van indicar que la taula és entre governs. De fet, el ministre va traslladar a Vilagrà que Iceta havia anat per lliure amb aquestes declaracions. Està damunt la taula de Junts, per tant, si fa unade noms. Fonts oficials insisteixen aquestes dies que encara no s'ha abordat dins la nova executiva.

