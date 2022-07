Ferreras, nominat a millor presentador d'informatius als Premis Iris de televisió

La polèmica ambno s'atura i aquest dimecres ha tingut un gir, com a mínim, anecdòtic tenint en compte el context. El presentador deha estat nominat a millor presentador d'informatius en un moment en el qual ha rebut dures crítiques després de donar-se a conèixer la nova entrega d'àudios de l'excomissari, en què es demostra que va accedir a donar una informació falsa sobresent-ne conscient que no era certa.L’ha anunciat aquest dimarts els professionals i programes finalistes als2022. Entre les més de 450 candidatures presentades, a banda de Ferreras, també hi ha protagonisme per a programes i personalitats deEstan nominats els catalans, de TV3, com a millor programa; la sèrie infantil coproduïda per TV3en la categoria de millor programa infantil;, director de Crims, a la millor direcció;pel seu paper a Vida perfecta (Movistar Plus+) i guionista juntament ambEntre els presentadors de programes nominats hi haper Aruser@s (laSexta),per Late Motiv (Movistar +),per Las tres puertas (La 1 de TVE);per Milá vs. Milá (#0 por Movistar Plus+) iper Espejo público (Antena 3 TV). Les dues grans sèries favorites d’aquesta edició en el terreny de la ficció són Sequía (La 1) i Rapa (Movistar Plus+) amb cinc i quatre nominacions respectivament.Després de fer públiques les, els guanyadors es triaran a partir de les votacions dels acadèmics davant de notari i es donaran a conèixer durant la cerimònia d’entrega dels Premis Iris 2022, que està previst que se celebri al novembre. A més, també es triaran els Premis Iris del jurat, els Premis Iris de la crítica, els Premis Iris autonòmics i el Premi Iris a la trajectòria2022.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor