Mor un actor d'«Aída» als 34 anys per un càncer

, un conegut actor de sèries com Aída (Telecinco) o Arrayán (Canal Sur),per unque patia des de feia 13 mesos. Ha confirmat la notícia el seu equip de representació: "Avui és un dia trist. Ha mort Antonio Ibañez, gran actor, gran artista, però millor persona. El nostre condol a familiars i amics", han expressat. Ibañez era un professional multidisciplinar i també es dedicava a les arts visuals.El 2 de juliol va anunciar al seu compte d'Instagram, on era molt actiu i sempre difonia missatges positius, que patia un. "Una altra etapa en la meva vida. Fa un mes, un líquid recorre el meu cos per a curar-me. Tenia por, al principi. Avui ja no en tinc, potser hi haurà algun dia que sí, no ho sé... El que senti, ho deixaré sentir i ho abraçaré. Passen els dies i tot està més en calma, en pau... Controlat. Ja sé de què va això i al que m'enfronto. Limfoma", expressava l'actor.Ara, a laal perfil d'Instagram d'Ibañez s'hi aprecia un, que s'entén que ha estat escrit per una persona amiga o familiar,com si es tractés d'ell mateix que llegeix així: "He lluitat amb totes les meves forces, però no he aconseguit guanyar aquesta batalla. Tènia moltes ganes de viure i continuar creant art. Així i tot, podreu veure, sentir i tocar les meves energies més pures en tots els meus quadres. Allí us podreu perdre en la meva ànima bufona i generosa", ha signat.

