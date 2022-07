Detecten quatre noves aplicacions malicioses amb un virus per robar-te

Elataca de nou. Segons ha alertat la firma de ciberseguretat Pradeo, s'han detectatque acumulen milers de descàrregues i que s'hanamb elamb l'objectiu de robar els usuaris. Quatre de noves que s'afegeixen a les 18 ja detectades el passat mes de juny El funcionament consisteix en la infiltració al telèfon mòbil del software maliciós Joker a través de l'app. Un cop instal·lat, pren el control del mòbil i aconsegueixi apoderar-se de serveis com elsLes urpes del virus no es queden aquí, sinó que arriben als diners. Joker és capaç d'interactuar amb. Els hackers obtenen un percentatge elevat de la part gastada pels usuaris, tal com avisa la companyia de ciberseguretat índia SecneurX.Es tracta d'aplicacions que acumulen milers de descàrregues i que, tot i ser eliminades de les botigues d'aplicacions mòbils -com Google Play o l'App Store- es mantenen als dispositius infectats.Blood Pressure Monitor, Smart SMS Messages, Voice Languages Translator i Quick Text SMS.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor