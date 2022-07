El cadàver trobat a Albesa l'octubre passat és el d’un lleidatà de 23 anys

Ellocalitzat semienterrat el 13 d'octubre passat a la llera del riu (Noguera) és un jove lleidatà d’origenque, segons ha pogut saber l'ACN, actualment tindriaLa família del noi, veïna de Lleida, en va denunciar la desaparició el mateix mes d'octubre.Tot i que inicialment no va poder ser identificat pel seu estat molt avançat de descomposició, ara la Divisió de Policia Científica dels Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb l', han aconseguit identificar el cadàver a través del seu perfil genètic, i relacionar-lo amb la identitat del jove.La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial des'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies dels fets, així com la causa de la mort. L'preliminar apuntava que es tractaria d'una mort violenta, que la víctima era un home de complexió molt prima i que va morir per un traumatisme cranial.

