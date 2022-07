Canvis en la judicialització del procés: la Fiscalia del Tribunal de Comptes accepta el retorn de la fiança a ERC

Lano s'ha oposat aquest dimarts al fet de substituir la fiança presentada per dirigents d'davant del(TdC) pels avals de l'(ICF) com a garantia de rescabalament pels suposats fons de ladestinats a promoure el procés independentista a l'exterior. La rectificació arriba després que els governs català i espanyol hagin acordat avançar en la desjudicialització del conflicte En una vista oral, el ministeri públic, i no s'ha oposat al retorn a ERC de, com havien demanat els republicans, perquè les quantitats reclamades ja estan assegurades. Inicialment el TdC s'havia oposat a admetre com a vàlides els avals de l'ICF per valor de, i fins i tot la Fiscalia va obrir una investigació per determinar si eren legals.Més endavant el mateix tribunal va admetre els avals, i per aixòva reclamar la devolució de la fiança posada per ERC en nom dels seus dirigents per evitar l'embargament de comptes i béns.s'ha oposat a la devolució de la fiança, però la Fiscalia no. El ministeri públic reclama 3,4 milions d'euros ade la Generalitat per l'organització de l'1-O i de l'acció exterior dels governs d'

