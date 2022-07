El Grup Barnils critica la col·laboració de Ferreras amb les «clavegueres» de l’Estat

Elhala, unes pràctiques, ha afegit, que van clarament en contra del codi deontològic, suposen una greu vulneració del dret a una informació veraç de la ciutadania i posen en perill la salut democràtica.En un comunicat, el grup s’ha referit a la nova entrega d'àudios de l'excomissari José Manuelque van destapar que el director del programa Al Rojo Vivo de La Sexta,, va donar informació sobre comptes falsos de l'exlíder de Podem Pablo Iglesias al paradís fiscal de les Grenadines."Estem davant d’un cas, per tant, ambperquè evidencia que la connivència entre clavegueres de l’Estat i periodisme no té a veure només amb els mitjans vinculats amb l’extrema dreta", ha apuntat el Grup Barnils.Ha indicat que "la relació entre alguns mitjans i periodistes i el deep state la coneixem de sobres des de fa dècades.Entitats socials i els moviments independentistes català i basc fa molt que la denuncien". Ha assegurat que alguns "se n’adonen ara i posen el crit al cel per allò que consideren que és un atac al sistema democràtic espanyol. Potser per això", han afegit.Creuen que "fa falta unaque mai s’ha volgut afrontar no és cap novetat. Però potser alguns han descobert aquest cap de setmana que les clavegueres també han infectat el periodisme, i que també cal fer-hi neteja".

