Caiguda de la banca a la borsa després de les mesures anunciades per Sánchez

Elsque formen part de l'han patit una caiguda important després de les mesures anunciades peren el debat al. El president espanyol ha afirmat que l'executiu que presideix aprovarà un nou impost dirigit a "les grans entitats financeres, que ja han començat a beneficiar-se de la pujada del tipus d'interès". Aquest, ha explicat, tindrà una durada de dos anys i buscarà recaptar 1.500 milions d'euros.Pocs minuts després de l'anunci, l'Ibex-35 experimentava una caiguda de l'1,3%, amb la banca com a principal protagonista dels retrocessos, i perdia la cota dels 8.000 punts, per situar-se a 7.960 punts. L'entitat més afectada, per la seva exposició més gran al mercat espanyol, era, amb una caiguda del 7,75%, seguida del(-6,96%),(-5,49%), BBVA (-5, 39%) i(-4,67%).Entre les mesures anunciades hi ha la bonificació del 100% dels abonaments de Rodalies operats perentre l'1 de setembre i el 31 de desembre -això vol dir que seran gratuïts- i impostos extraordinaris a les companyiesi a laper recaptar fins a 3.500 milions d'euros durant els exercicis del 2023 i del 2024. Això implica que ja es taxaran els beneficis d'aquest any. En el primer dels casos, laaspira a obtenir 2.000 milions d'euros. En el segon, la xifra és de 1.500."Governarem per la majoria social. Quan haguem d'escollir, triarem els dèbils, encara que enfadem els. Anirem a per totes", ha remarcat el líder delen l'arrencada del primer debat d'aquest tipus en set anys. Entre les mesures també hi ha una ajuda complementària de 100 euros per aquells que tinguin més de 16 anys i siguin beneficiaris deper estudiar.

