L'anunci de sobre la bonificació al 100% dels abonaments de Rodalies entre l'1 de setembre i el 31 de desembre no ha agradat el Govern. Així ho ha explicitat el vicepresident Jordi Puigneró en un tuit en el qual ha definit com a "populista" la mesura. "Situa el transport públic", ha remarcat Puigneró, que ha indicat que la prioritat és que els trens "funcionin". El vicepresident fa mesos que insisteix en la necessitat de completar el traspàs de Rodalies, per ara sense èxit, i s'havia donat els primers mesos de l'any per abordar-lo amb la ministra de Transports,. La congelació de les relacions pel Catalangate i la manca d'execució pressupostària per part de l'Estat han complicat encara més qualsevol avenç per parlar de la titularitat del servei.A banda Rodalies, Sánchez ha apostat per continuar amb l'-llei d'habitatge, llei de memòria democràtica- davant de la "involució" existent, i en aquest marc també ha citat la voluntat d'aprovar una llei que aboleixi la. "No es pot citar cap avenç en drets i llibertats quan governa la dreta. I mira que han tingut temps en quaranta anys", ha ressaltat Sánchez. El president espanyol ha apuntat que, perquè els esforços funcionin, caldran "propostes de tots" que es compromet a "integrar" si són "factibles". També ha aprofitat per reclamar al PP que contribueixi a, bloquejats des de fa anys. De fet, el poder judicial té el mateix funcionament que el 2015, que és quan es va fer l'últim debat de política general.Sánchez ha indicat que, al marge dels "errors" i "desajustaments" del govern de coalició, hi ha hagut "avenços indiscutibles". Ha citat lai el volcà de, i també la guerra a l'est d'Europa. "Les condicions actuals no són normals. Quan algú pateix una dolència greu en una part del seu cos, no vol escoltar que la resta funciona. La gent vol que els expliquem les mesures que estem adoptant. El gran repte que té avui Espanya és la inflació. És una", ha remarcat el líder del PSOE. La ciutadania, ha dit, ha de triar entre el diagnòstic del "", segons el qual la pujada dels preus és culpa del govern espanyol; o bé veure que hi ha vuit països que tenen una inflació més alta a Europa. "El desbocat creixement dels preus és per l'encadenament de la pandèmia i la guerra dea Ucraïna", ha reflexionat.El problema, ha dit Sánchez, són els problemes acumulats en les cadenes de valor, agreujats pel conflicte bèl·lic, que ja ha generat 12 milions de desplaçats, "més dels que va teniren la". "Abans del conflicte, Rússia era el major exportador de petroli més gran del món, i el tercer productor més gran. El gas natural rus, el 2021, era el 45% del total de les importacions de gas, i quasi el 40% de tot el subministrament a Europa", ha apuntat el líder del PSOE. Les xifres són encara més altes en el cas del blat o la producció de l'oli de girasol, per exemple. "No és un mal endèmic exclusiu d'Espanya, la inflació: està afectant tot el planeta. Estem lluny de la inflació que estan tenint altres països europeus", ha volgut subratllar."La inflació és un fenomen internacional. Això no és tirar pilotes fora, és un missatge honest. El govern no està disposat a aplicar solucions falses, i encara menys injustes", ha remarcat el president espanyol, que ha recordat la "precarietat" i "incertesa" viscuda en la crisi financera de la dècada passada. "Patim per altres motius, això és el que vull traslladar: vivim lesque va salvar vides i les conseqüències de la guerra de Putin, que ha violat la legalitat internacional", ha apuntat, al mateix temps que ha justificat la intervenció -a través de l'enviament d'armes- en el conflicte a Ucraïna."No hi pot haver equidistància entre l'agressor i l'agredit", ha apuntat Sánchez, que ha indicat que Espanya té l'oportunitat d'estar "al costat correcte de la història" dècades després de la dictadura franquista., ha ressaltat el president del govern espanyol, que ha alertat de la possibilitat que Putin talli el subministrament de gas a Europa. "No podem descartar res", ha apuntat, en aquest sentit, obrint la porta a. Com es pot veure afectada Espanya? "Som menys dependents del gas rus que altres", ha indicat. Ha defensat, en aquest sentit, adoptar mesures d'estalvi energètic, com ara el, abaixar la calefacció i també l'aire acondicionat. "Ningú pot acabar amb aquest problema d'un dia per l'altre", ha apuntat. "No creguin els qui afirmen que es pot acabar l'espiral inflacionista. S'han de fer moltes coses, anirem a per totes", ha destacat. "Em deixaré la pell per defensar la classe mitjana treballadora d'aquest país", ha volgut solemnitzar., ha insistit ja en el tram final del discurs inicial del debat.En el primer tram de la intervenció, Sánchez ha indicat que els espanyols "sempre han estat junts" quan hi ha hagut adversitats. És en aquest punt que ha citat la guerra a Ucraïna, la inflació i la "incertesa", instal·lada quan ja s'estava sortint de la pandèmia. "Sé que el salari cada vegada dura menys, queés cada vegada més car, que l'escalada dels preus fa difícil el que abans ja era difícil, com ara tenir fills o bé pagar el lloguer i la hipoteca. I sé que per culpa de la inflació s'estan postposant projectes. Ho sé i me'n faig el càrrec", ha remarcat el president del govern espanyol, que ha lamentat la pèrdua de persones arran del coronavirus., ha apuntat el líder del PSOE.

