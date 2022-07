Guia del canvi de rumb de Sánchez: transport gratuït i impostos a energètiques i banca

"Governarem per la. Quan haguem d'escollir, triarem els dèbils, encara que enfadem els poderosos. Anirem a per totes". La frase, pronunciada peren els primers compassos del el primer d'aquest tipus que se celebra al Congrés en els darrers set anys -, il·lustra elque ha escenificat el president del govern espanyol. Gir a l'esquerra i bateria de mesures dirigides a les classes mitjanes, pensant en contenir la, una de les múltiples conseqüències de laLa Moncloa, que ja havia apuntat que en el debat hi hauria anuncis rellevants, pretén que el tram final de la legislatura estigui marcada perque tinguin impacte en lade les famílies. Sánchez ha posat l'accent en l'i en la, amb el focus posat en les companyies energètiques i la banca, al marge de plantejar mesures en l'àmbit de la formació. Aquest és un recull de les principals mesures detallades pel president espanyol, que ha fet referències a Catalunya només de forma testimonial , almenys en la primera intervenció a l'hemicicle.El govern espanyol bonificarà el 100% dels bitllets de diferents viatges de Rodalies -operats per Renfe- entre l'1 de setembre i el 31 de desembre d'aquest any. Sánchez també ha reclamat que en el transport públic de titularitat autonòmica -metro i autobusos urbans- s'assoleixi una bonificació d'entre el 50% i el 60% del preu dels abonaments. El Govern de la Generalitat ja ha criticat els anuncis de Sánchez, perquè entén que "situa el servei al límit del col·lapse" La Moncloa pretén gravar els beneficis de les grans companyies elèctriques, gasistes i petrolieres. Per això, aplicarà un impost sobre els ingressos extraordinaris obtinguts en els exercicis del 2022 i el 2023. S'estima una recaptació anual de 2.000 milions d'euros cada any. Yolanda Díaz ha comentat, després de la intervenció de Sánchez al Congrés, que en el paquet de mesures caldrà afegir-hi en el futur l'impost a les grans fortunes, que Unides Podem sempre ha defensat.Completant la mesura que gravarà l'activitat de les companyies energètiques, Sánchez ha anunciat un altre impost excepcional i temporal als beneficis de les entitats bancàries. També serà vigent durant els exercicis 2022 i 2023. El govern espanyol pretén recaptar uns 1.500 milions d'euros cada any.Se'n beneficiaran un milió d'escolars arreu de l'Estat, entre els mesos de setembre i desembre.El govern espanyol desplegarà el programa Codi Escola 4.0 amb la intenció de desenvolupar les competències digitals dels escolars dels cicles d'infantil, primària i ESO.D'acord amb l'experiència de la pandèmia de la Covid, Sánchez ha anunciat la creació d'un estructura de reforç del sistema de salut centrat en la gestió de les emergències. El centre haurà de centralitzat el coneixement per millorar la capacitat de reacció davant d'eventualitats sanitàries de primer ordre.El president espanyol ha enumerat la tramitació de noves normes per reforçar drets democràtics. Ha fet referència a la llei de protecció de l'informant, la llei integral contra l'explotació d'éssers humans, la llei contra la discriminació racial, la llei de secrets oficials -vinculada al Catalangate- i la llei de regulació de lobbies. Sánchez també ha fet referències a l'aprovació, en un termini breu de temps, de la llei de mobilitat sostenible i les noves lleis d'indústria i mecenatge.

