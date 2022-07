Detenen un conductor per circular més de vint quilòmetres en direcció contrària a l’AP-7

Agents delsde l’Àrea dede lesun home, de 29 anys, per haver conduït, presumptament, més de 20 quilòmetres en direcció contrària a l'AP-7. L'home ha comès un delicte dei un altre per circularEls fets han ocorregut aquest diumenge als voltants de les 03:00 hores, quan diverses trucades rebudes en el telèfon d’emergències 112 han advertit queal de la circulació, posant en greu risc a la resta d’usuaris de la via. Els fets han estat comunicats per altres conductors que circulaven en sentit Barcelona i s’han creuat amb el turisme entre les poblacions d’Amposta i Ulldecona (Montsià). Ha estat en aquest moment que diverses patrulles dels Mossos s'han adreçat ràpidament a la zona deon havia estat vist el vehicle i a l’alçadal'han pogut localitzar.El vehicle circulava en el sentit de la marxa correcte, però de manera erràtica fent continues ziga-zagues per la qual cosa els policies l'han aturat ràpidament. El conductor, que ha mostrat símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de l’alcohol, ha estat sotmès a les proves de detecció d’alcoholèmia i ha donatEl detingut ha quedat en llibertat després de declarar en seu policial i resta pendent de comparèixer davant el jutjat competent quan sigui requerit.

