Tot el que has de saber sobre la submissió química

Quins símptomes té la submissió química?

Aquesta setmana s'han vist dos casos que exemplifiquen la gravetat de les xifres per agressions sexuals: la violació grupal a la Barceloneta i les cinc agressions sexuals durant els Santfermins . Ambdós tenen un denominador comú: laAquesta estratègia, tot i que va començar a utilitzar-se fa uns anys, ha experimentat un, especialment les del Regne Unit, França, Bèlgica, Suïssa i Alemanya. Ara, Catalunya se suma a la llista: d'acord amb l'Hospital Clínic de Barcelona, l'anyvan acudir a urgències, de les quals el 30% tenia indicadors sospitosos de submissió química.La pràctica consisteix a subministrar a una persona, sense el seu consentiment, una droga o substància que modifica l'estat de consciència amb laPer tant, és un modus operandi que els agressors utilitzen per facilitar l'agressió sexual a la víctima.Fins ara, el més habitual era. Com que aquesta mena de drogues són incolores i inodores, normalment la persona s'adonava quan ja en sentia els efectes, que inclouen el desmai i, fins i tot, l'entrada en coma. Tanmateix, fa un any va aparèixer una altra forma de realitzar la submissió química:El primer que s'ha d'identificarla. Si notes una mena d'injecció, cal avisar a un o una acompanyant deEn cas que la droga s'administri a través de la beguda,també- Dificultat de mobilitat- Visió borrosa- Vòmits- Mal de cap- Dificultat de recordar i parlar- InconsciènciaSi es nota alguna simptomatologia similar l', especialment si no es recorda què ha passat durant la festa, cal fer una visita a l'com abans millor. És convenient fer-ho en, ja que facilita l'extracció d'anàlisi de sang i d'orina, fonamentals per confirmar si hi ha hagut submissió química. Després d'acudir al centre sanitari, és recomanable posar unai sol·licitar ajuda psicològica.

