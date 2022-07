Reunió Sánchez-Aragonès: el «Catalangate» no estarà a l'ordre del dia però «se'n parlarà»

La portaveu del Govern,, ha donat pocs detalls sobre laque hi haurà divendres a Madrid entre, però sí que ha concretat que s'abordarà l'actual relació entre els governs català i espanyol, que "no estan normalitzades ni a prop d'estar-ho". També es parlarà de les garanties exigides pel Govern per tal d'avançar en el diàleg amb l'Estat, que passen perquè les qüestions polítiques quedin a l'àmbit polític, i s'analitzarà també la carpeta de la desjudicialització del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. No estarà sobre la taula el Catalangate, que no consta com a punt de l'ordre del dia, però Plaja ha donat per fet que "se'n parlarà".Sobre la, la portaveu ha dit que la proposta de la Generalitat no ha canviat. "Volem exercir l'autodeterminació a través d'uni la fi de la repressió amb", ha recordat. Per ara, el govern espanyol no ha concretat aquesta proposta. "Si el govern espanyol té alguna proposta diferent la posarà sobre la taula i l'haurà de concretar, però no fem especulacions", ha dit Plaja. La portaveu ha admès que hi ha poques "expectatives" al Govern sobre la reunió, però de tota manera ha remarcat que és "important" i servirà per veure si hi ha "canvis" al govern espanyol sobre la voluntat de resoldre el conflicte.Un altre tema espinós és el de, investigada per presumptea la. Plaja s'ha escudat en la separació de poders per evitar pronunciar-se sobre la qüestió, i ha dit que des del Govern es "respectarà" la decisió que prengui el Parlament i la seva presidenta. Ahir mateix, Aragonès va dir que el cas de Borràs era diferent dels fets relacionats amb l'1-O i que si fos d'se l'hauria apartat. En resposta,va dir que posar per davant el prestigi del Parlament vol dir defensar-lo de les "ingerències" i no fer-lo "a mida de les clavegueres de l'Estat". Plaja ha defensat que el Govern intenta "aïllar-se" d'aquestes polèmiques.

