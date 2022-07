El Govern demana màxima precaució per l'onada de calor «extrema» que afectarà Catalunya

No es preveuen restriccions d'aigua imminents

La portaveu del Govern,, ha advertit de l'que viu Catalunya i que s'agreujarà en les properes hores. Durant tota aquesta setmana, es registraran temperatures molt altes i s'allargarà fins la setmana vinent. "Hi haurà dues pujades molt notables demà i entre divendres i dissabte, i això condicionarà el nostre dia a dia", ha dit la portaveu. S'arribarà a pics de 41 graus i es podria superar a l'interior. Al litoral, voltaran entre els 30 i els 35, i per això cal prendre mesures. "Demanemciutadana", ha dit la portaveu.A nivell de, Plaja ha explicat que s'ha activat elper prevenir els efectes de la calor sabre la salut al nivell més alt. Per això, s'ha demanat extremar les precaucions a les comarques de l'interior i de Ponent per evitar cops de calor. "Durant aquest dies, a la resta de comarques de Catalunya hi haurà risc moderat per la calor però els consells i recomanacions per evitar problemes s'estenen a tot el país", ha dit Plaja.Per això, cal evitar l'exposició al sol i veure molta aigua, reduir l'exercici físic durant les hores de més sol i vigilar durant els trajectes amb cotxe i no deixar infants o gent gran tancada al cotxe. També es recomana visitar les persones grans que viuen soles i revisar la seva medicació amb el metge per si és necessari ajustar-la. El Stambé s'ha reforçat davant l'onada de calor. "Podem garantir l'atenció simultània en els diversos contextos", ha dit.L'episodi de calor s'allargarà en el temps i durarà tota la setmana i bona part de la vinent. Mentre duri aquest episodi, no baixarà la temperatura cap dia. "", ha avisat Plaja, que ha demanat la "màxima col·laboració ciutadana per evitar el risc d'incendi". Des d'Interior s'està coordinant les diferents unitats operatives per al plapel risc d'incendi i des des'ha demanat als Ajuntaments que tinguin previstes zones amb aire condicionat o especial vigilància a les persones grans o vulnerables.L'onada de calor també tindrà efectes sobre li per això Plaja ha demanat fer un ús tan eficient com sigui possible de l'aigua davant del risc de sequera que afectarà alguns territoris. A hores d'ara leses troben al 49% i segons ha dit la portaveu no es preveu cap nou decret "immediat" per restriccions d'aigua, tot i que la situació s'analitza cada dia.

