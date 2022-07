WhatsApp afegeix, per fi, una esperada novetat

per fi podran reaccionar als missatges amb qualsevol emoticona. Fins ara, només se’n podien fer servir sis, però finalment s’ha eliminat aquesta limitació i ja es permet escollir entre tot el catàleg de símbols.Simplement, s'ha d'entrar a qualsevol xat de WhatsApp i prémer durant uns segons damunt el missatge al qual es vulgui reaccionar. A la dreta de les sis emoticones predeterminades,"+" que donarà l’opció a l'usuari de triar aquella que més li agradi.A més a més,, que ha compartit la novetat al seu perfil de Twitter, ha destacat que les reaccions no només obriran el ventall a tots els emojis sinó, també, a totes les tonalitats de pell que inclou cadascun.Si algú ho ha provat i no té accés a aquesta nova funcionalitat, podria ser perquè li falta una actualització de WhatsApp., però han demanat paciència als usuaris, ja que l'actualització s'espera que vagi arribant en els pròxims dies i setmanes a tothom. D'altra banda, l'aplicació de missatgeria haurà d'activar progressivament la funció des dels seus servidors, una pràctica que habitualment es fa de forma esglaonada i per regions.Més enllà d'aquesta novetat, WhatsApp n'està preparant altres. Us en resumim algunes:

