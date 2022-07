Tres joves agredeixen i roben a un sense sostre de 87 anys prop de plaça Espanya

87

Tres joves han agredit físicament i robat unal carrer Llança de Barcelona, prop de plaça Espanya, segons ha avançat El Periódico. Malgrat que els Mossos d'Esquadra tenen constància dels fets, ocorreguts aquest diumenge, la víctima, deanys,L'atac arriba poc després que un home, actualment en presó provisional,a Drassanes. Les víctimes, que van patir cremades lleus, van poder identificar a l'atacant. Laha denunciat delictes semblants en diverses ocasions, fent èmfasi que no són successos aïllats, sinó que formen part d'una, entesa com el rebuig social a la pobresa. De fet, la Fundació Arrels va fer un sondeig el mes de juny del 2021 a 289 persones sense sostre. De les enquestades, el 20% presentava una situació de vulnerabilitat greu i"És un indicador preocupant i, segurament, la punta de l'iceberg.i tot allò que comporta, no solen denunciar ni explicar situacions", ha apuntat el director de l'organització,. Segons el darrer cens de l'organització, un mínim depersones dormen cada nit aals carrers de Barcelona,que el 2021.Tal com han assenyalat des de la fundació, és una actitud recorrent el fet d'evitar denunciar els agressors, ja que les persones sense llar, a banda de normalitzar aquesta mena de situacions,Davant aquest context, Arrels fa anys que lluita pera la capital catalana. Algunes de les mesures que l'organització ha considerat essencials són: garantir el dret a l'habitatge més enllà dels serveis socials, augmentar el parc públic, ampliar l'accés a la Mesa d'Emergències Socials de Barcelona i habilitar albergs a cada barri.

