Jaume Guardiola guanya les eleccions al Cercle d'Economia

No hi ha hagut sorpreses.en les eleccions a la presidència del Cercle d'Economia celebrades aquest dimarts per 634 (72,8%) a 243 vots (27,2%), amb 11 blancs i 7 nuls. Han estat les primeres eleccions disputades en la llarga història d'una institució que va néixer el 1958. La comissió electoral, presidida per l'expresidentha fet públics els resultats després que les urnes tanquessin a les set del vespre. Ha participat un 71,6% del cens, una xifra important.Jaume Guardiola, de 64 anys, va seri actualment és president de la. Membre de la junta de, que conclou avui el seu mandat de tres anys, no ha amagat durant la campanya la seva condició de candidat "continuista". En la seva candidatura s'hi han integrat la major part dels membres de la junta de Faus, com(exconseller de CaixaBank), l'advocat(Grup Puig) o la notària. També hi ha una presència nodrida de perfils vinculats al lobby, així com l'escriptor i analista, que ha exercit un paper rellevant en alguns dels darrers posicionaments del Cercle.Al final, s'ha imposat la candidatura més arrelada en l'actual cúpula directiva de la casa. Ha penetrat més en la massa social la percepció positiva del mandat de Javier Faus, que passarà a la història de l'entitat per alguns posicionaments rellevants, com la defensa ferma dels indults, o la decisió de. Cal dir que la imatge de les darreres Jornades, amb la presència de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen , va ser potent i ha donat impuls probablement a l'opció de Guardiola.Rosa Cañadas ha treballat la seva candidatura des de fa prop d'un any. Crítica amb el que ha consideratdel Cercle en temes importants, ha defensat una. En el seu equip havia integrat sensibilitats diverses, des de sèniors de la casa, com(Unió Patronal Metal·lúrgica) o l'acadèmica(UB), deixeble d', o, director del Centre d'Estudis Financers, a exponents de la nova economia com un dels fundadors de Glovo,, o, de l'app Fever, o empresaris joves amb inquietuds d'intervenció social, comAmb Rosa Cañadas hi havia tambéISGlobal), i, exalt funcionari de la UE i expert en política educativa. Dos noms que responien a les inquietuds manifestades per Cañadas perquè l'entitat treballés més el tema de l'exclusió i el seu vincle amb Europa. Ningú li negarà a Rosa Cañadas que ha fet possible les primers eleccions viscudes a l'entitat.Tant Guardiola com Cañadas han coincidit en la campanya en la necessitat que el Cercle guanyia l'hora de generar opinió n la societat civil catalana. Però en especial, com a interlocutor dels principals centres de poder, tant a Catalunya com a Madrid. Guardiola ha insistit n la preocupació sobre els riscos que afronta la democràcia davant l'emergència dels populismes i cal esperar que aquest sigui un element d reflexió per l'entitat. El nou president també ha repetit durant la campanya el seu convenciment queMentre s'esperava el resultat del recompte, hi havia n molts socis un sentiment de lleu desconcert. Lestambé pateixen en èpoques de transició cap a un futur encara indefinit. A Catalunya, coincidint amb el que va suposar el procés sobiranista, les grans patronals han viscut tensions internes.. El juny del 2019, un procés electoral farcit de sorpreses va lliurar lade Barcelona a una candidatura independentista després de dècades d'hegemonia dels sectors tradicionals. Ni el Cercle d'Economia, que aquest dimarts ha elegit nou president, ha pogut evitar les emocions de la incertesa.Hi ha hagut nervis a la casa els darrers mesos. Una campanya electoral com no s'havia produït mai ha dividit, per uns mesos, les grans famílies del poder econòmic. Aquesta tarda, la tensió s'ha desinflat. Mentre es comptaven els vots, al vestíbul es viva certaentre periodistes i diversos membres de les dues candidatures en pugna, més algun soci veterà no alineat. "Habemus papam?", preguntava amb humor, un dels expresidents carismàtics de l'entitat i marit de Cañadas., de l'equip de Rosa Cañadas, departia amb, de la candidatura de Jaume Guardiola.Tothom feia càlculs. La previsió era que Cañadas era forta en el vot presencial i Guardiola en el delegat. Els més optimistes de l'entorn de Guardiola preveien un triomf per "4 a 1". Ha estat per menys. Una personalitat molt característica del Cercle,, expresident de l'entitat, reflexionava abans de saber els resultats: "Una cosa que no m'agrada és que, per primer cop en la història del Cercle, hi haurà perdedors. I això no és bo en una societat com el Cercle". Sempre hi ha persones que saben mirar més enllà.L'escena final ha transcorregut ràpidament. El president de la comissió electoral, Salvador Alemany, ha anunciat els resultats i ha afirmat que, tot i la diferència entre uns i altres, sempre han tingut la sensació que. Javier Faus s'ha acomiadat dels socis posant de relleu l'èxit de les darreres Jornades i subratllant el seu llegat. Rosa Cañadas, després de felicitar Guardiola, ha destacat el fet que, per primer cop, hi ha hagut un debat entre els socis sobre el model d'entitat.El nou president, Jaume Guardiola, ha assegurat que ara ve la part més difícil: "Estar a l'alçada de les responsabilitats". Ha citat Vicens Vives quan assegurava que el país està en un procés de redireccionament i ha subratllat qu el Cercle vol jugar un paper en l'evolució de la societat catalana. Tot seguit, ha anunciat que els propers dies parlarà amb Rosa Cañadas perquè vol. I ha afegit que la junta ha de representar totes les visions de la casa. Sense haver escoltat la reflexió de Vicens Oller, potser li estava donant la raó.

