17 comarques en alerta per alt nivell de risc d'incendi forestal

Mapa de predicció de perill d'incendi forestal 12 de juliol pic.twitter.com/ecPrJBPLTh — Agents Rurals (@agentsruralscat) July 12, 2022

Elshan actualitzat el mapa de previsió de risc d'incendi a Catalunya i. Són l'Alt Urgell i Pallars Jussà (Àrea Regional de l'Alt Pirineu), l'Urgell (Àrea Regional de Lleida), la Conca de Barberà i l'Alt Camp (Àrea Regional de Tarragona), les comarques de l'Alt Empordà, Baix Empordà, Pla de l'Estany, Gironès i la Selva (Àrea Regional de Girona) i la del Baix Camp (Àrea Regional de Tarragona). El cos ha demanat, com sempre en aquests casos,La predicció dels agents rurals coincideix amb unque tot just comença aquest dimarts i ens acompanyarà tota la setmana.que s'esperen entre avui i demà dimecres. La previsió a set dies que ha emès el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha apuntat que, especialment en les comarques de l'interior. Per això, també s'ha activat el Pla de Protecció Civil de Catalunya ().

