Només hi ha cinc robots de supermicrocirurgia a Europa i un el té un hospital català

Fins ara, el, un cíborg quirúrgic deque actua amb la destresa natural i moviments d'un cirurgià,: a Alemanya, Itàlia, Suïssa i Finlàndia. Ara, ha arribat a Catalunya. Concretament, a l'Hospital de Sant Pau. Es tracta d'una eina innovadora que "aporta un grau de precisió que l'especialista només pot aconseguir amb una elevada formació i entrenament", ha destacat el director del Servei dePlàstica de Sant Pau,A casa nostra, el mecanisme s'ha utilitzat per al, una acumulació de líquid en una extremitat a causa d'una interrupció o alteració al sistema limfàtic. Són seqüeles habituals en pacients tractats de càncer. Ara per ara, s'ha operat a un pacient, però la intenció és feramb aquest cíborg. "La cirurgia és molt més reproduïble i fiable, tant pel professional com pel pacient", ha apuntat Macià que també ha afegit que gràcies a aquesta tecnologia, serà possible aplicar uns mètodes d'alt nivell i "ampliar indicacions que estaven fora de l'abast humà".Les intervencions del sistema limfàtic es duen a terme amb, en vasos extremadament delicats i que poden tenir només 0,3 mm de diàmetre. La intenció amb la nova tecnologia ésmés enllà de la capacitat de la mà humana. La corba d'aprenentatge de la tècnica i del seu ús també és més ràpida. "Per fer aquest tipus d'operacions calen equips molt especialitzats, amb experiència clínica i interdisciplinaris", posen de manifest des de l'Hospital Sant Pau.Quant al robot, consisteix en dosrobòtics comandats des d'un seient remot. El cíborg disposa d'uns braços articulats que el cirurgià controla des d'unadirectament amb els canells robòtics, com controlaria l'instrumental habitualment. A més a més, el mecanisme té incorporada unaampliada fins a 30 vegades i la possibilitat de veure les imatges en 3D.

