Els Estopa reivindiquen la Catalunya «mestissa» en l'entrega de les Creus de Sant Jordi

▶️ @estopaoficial: "Volem compartir aquest honor amb les persones que volen un futur digne, més ecològic i més democràtic. També amb els que volen una Catalunya solidària amb els més febles. Una terra d'acollida que sigui un exemple al món" #CreusDeSantJordi2022 pic.twitter.com/yYvMiKSzEr — Govern. Generalitat (@govern) July 11, 2022

David i José Muñoz, els germans que conformen, han estat els protagonistes de l'entrega de les Creus de Sant Jordi celebrada aquest dilluns al Teatre Monumental de. En un discurs en català -han estat habituals les crítiques de sectors independentistes a les xarxes socials per haver premiat un grup que canta només en castellà-, els cantants han reivindicat lai han volgut compartir el premi amb el col·lectiu de sanitaris i mestres com a reivindicació del sector públic."Volem un futur digne, més ecològic. Una Catalunya solidària amb els més febles, mestissa,, que sigui, un exemple al món. És amb aquesta gent que volem compartir el premi", han ressaltat els germans Muñoz, que han reivindicat el dret a la salut i a l'educació públiques "independentment dels diners que es tinguin". També han indicat, en clau d'ensenyament, que hi ha una "minoria" que vol la ciutadania "ignorant", i que per això és tan rellevant l'educació. El discurs l'han acabat amb aquestes paraules: "Visca Cornellà, visca el Baix Llogregat i visca Catalunya".El president de la Generalitat,, ha estat l'encarregat de tancar l'acte celebrat a Mataró. L'any passat, les Creus es van entregar a Barberà del Vallès, també fora de Palau, per donar protagonisme al territori. Aragonès ha assegurat que la polèmica sobre el guardó a Estopa només es pot veure des del punt de vista de qui no entén. També ha aplaudit que el país consolida "tot allò que cohesiona" i que reflecteix "la pluralitat i la diversitat" del país.Aquesta és la llista completa dels guardonats:: activista social que treballa en l'àmbit del Raval i a qui es reconeix per la seva tasca en l'acollida de persones migrades a Catalunya.: professora. Va ensenyar català durant el franquisme.: artista multidisciplinar. Destaquen els seus treball en poesia, pintura i escultura.: productor discogràfic. Com a fundador de Picap, ha treballat amb els principals artistes del país en les últimes dècades.: professora i intèrpret. Va preservar i difondre la memòria catalana en l'exili a Mèxic després de la Guerra Civil.: actriu. Una de les professionals escèniques més destacades, tant als escenaris com en cinema i televisió. Fa uns mesos va fer públic que patia Alzheimer.: escriptor. Clau per la recuperació de la cultura de l'Alt Urgell.: física. Catedràtica de Física de l'Atmosfera i autora de més de 200 articles científics al llarg de la seva trajectòria., Tortell Poltrona: pallasso i fundador del Circ Cric.: pintor muralista i especialitzat en pintura al fresc.: professora, activista i política. Va ser diputada en la cinquena legislatura del Parlament.: esportista, jugadora de bàsquet i llegenda tant de l'Uni Girona com de la selecció espanyola.: pagès i fundador d'Unió de Pagesos al Baix Llobregat.: enginyer aerospacial i professor a Califòrnia.: sociolingüista. Va morir el 5 de març. També va fundar l'ANC.: fotògraf japonès establert a Barcelona.: físic i especialista en ciències fotòniques.: economista centrada en el dret a l'habitatge.: pastora del Ripollès.: artista plàstic i esmaltador.

