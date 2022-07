Set anys sense debat de política general al Congrés, set diferències entre dues èpoques

Rajoy era president; Sánchez, cap de l'oposició

Una cambra sense Podem, Ciutadans i Vox

Els rostres catalans: Chacón, Duran, Bosch i Coscubiela

CiU tenia 16 diputats i ERC, només 3

A Catalunya governava Artur Mas

La corrupció, protagonista del debat

Un context de post-crisi que no coneixia la pandèmia

Set anys després, el Congrés dels Diputats tornarà a allotjar un debat de política general , una sessió que serveix de termòmetre polític per llegir el proper cicle electoral. La comparativa entre aquell 24 i 25 de febrer deli el debat que arrenca aquest dimarts deriva en elpolítiques amb diferències determinants en menys d'una dècada. No només perquè el president aleshores eraera el líder de l'oposició, sinó perquè dins de l'hemicicle imperava un sistema bipartidista que tot just començava a esquedar-se i l'independentisme ostentava aleshores un rol minoritari.La corrupció que afectava el PP ocupava bona part de les crítiques al govern, mentre que a Catalunya, que tot just encetava la fase de major efervescència del procés, hi governava unque encarava la fi de Convergència. A continuació, set diferències que expliquen com l'escenari polític ha canviat a ritme trepidant.Fa set anys, Rajoy governava i ho feia encara amb la majoria absoluta assolida a les eleccions del 2011, on el PP va obtenir. Sánchez tot just feia set mesos que havia estat escollit líder del PSOE en substitució d'i feia poc que havia debutat com a cap de l'oposició. Els socialistes tenien aleshores 110 representants. El bipartidisme continuava fort al Congrés, tot i que Podem i Ciutadans ja eren vistos com una amenaça per al sistema d'alternança.Podem, el resultat de l'articulació política del 15-M, havia donat la sorpresa a les eleccions europees del 2014 ambal capdavant i es preparava per presentar-se a les properes eleccions espanyoles. També Ciutadans, que aleshores tenia 9 diputats al Parlament de Catalunya, ultimava el seu salt a Madrid de la mà d'. Vox, que s'havia fundat al 2013, encara no s'havia presentat a unes eleccions estatals -ho faria a les del 20 de desembre del 2015, però sense èxit- i aleshores UpyD, de, amb cinc diputats a la cambra, afrontava el seu epíleg com a formació.El repertori de representants catalans al Congrés no tenia res a veure amb el d'ara. CiU era encara el principal partit tant a Catalunya com a Madrid, on tenia 16 diputats encapçalats per. El PSC, ambcom a principal cara visible, tenia 14 representants, mentre que tant ICV-EUiA -dins del grup d'IU- com ERC en tenien només tres i estaven liderats perA les eleccions del 2011, CiU havia guanyat per primera vegada unes eleccions estatals a Catalunya amb el segon millor resultat de la seva història en aquests comicis -amben va aconseguir 18-. Per tant, en aquell debat de política general, que es va celebrar tres mesos després del 9-N, mantenia una primacia clara davant d'ERC, que tenia només tres representants. Des de les eleccions del 2012, però, els republicans estaven en línia ascendent al Parlament, mentre que Convergència i Unió estaven a punt de trencar la històrica coalició. Tot just començava a coure's la candidatura deper concórrer a les eleccions catalanes del 27 de setembre del 2015, concebudes com un plebiscit sobre la independència, i que acabarien sent el bressol de l'1-O del 2017.Quan es va celebrar el debat al Congrés el febrer del 2015,era encara president de la Generalitat, tot i que poc es podia imaginar que li quedava menys d'un any per deixar de ser-ho a partir del "pas al costat" que li acabaria reclamant la CUP. Convergència no només estava a punt de trencar amb Unió per l'aposta per la independència després de la consulta del 9-N, sinó que havia quedat tocada de mort per la confessió de la deixa del'estiu anterior i preparava la seva refundació. Al setembre la Guàrdia Civil entraria a la mítica seu del carrer Còrsega pel cas 3% i a les eleccions del 20 de desembre del 2015 el partit de Mas es presentaria ambde cap de llista sota el paraigua de Democràcia i Llibertat.En aquell debat, la corrupció continuava assetjant el PP amb el nom decom a una de les principals amenaces per als populars. Les investigacions donaven per acreditada la caixa B i el cobrament de sobresous per part d'alguns dels principals mandataris del partit. De fet, Sánchez va recriminar a Rajoy el famósen què demanava a l'extresorer que fos "fort". "Jo soc un polític net", es va reivindicar Sánchez, que li va tirar en cara que es relacionés amb "delinqüents" a través de missatges de mòbil i que es parapetés darrere "del plasma" per no respondre preguntes incòmodes.Mentre Sánchez carregava contra la corrupció del PP en un debat agre entre els dos líders, Rajoy treia pit de no haver demanat elen una legislatura on continuaven fent estralls la crisi econòmica del 2008 i les retallades. Tot i això, el president espanyol proclamava l'arribada de la recuperació. "Hem sortit del malson", va dir. Aleshores, era difícil d'imaginar que pogués esclatar una pandèmia com la que va sacsejar el món l'any 2020 o quedecidís començar una llarga guerra a Ucraïna de la qual en derivaria un nou revés econòmic amb la inflació més alta de les últimes dècades.

