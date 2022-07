Fi del serial Dembélé: es queda al Barça cobrant menys

torna a ser jugador del Barça. Després de mesos de serial i de passar-se els últims deu dies sense contracte, el davanter francès ha acceptat finalment la proposta econòmica del, a la baixa respecte de l'anterior fitxa, i serà blaugrana fins a almenys el. El canvi de salari no ha transcendit però, segons diversos mitjans, seria de gairebé la meitat respecte de l'anterior.Es posa així el punt final a mesos de negociacions, des que al mes de gener el futbolista va passar de tenir pràcticament tancada laa refusar-la al·legant que el factor econòmic no el convencia. Ara, però, factors com la falta d'ofertes sòlides d'altres equips i la confiança dehan convençut a Dembélé per renovar la seva relació amb el club blaugrana.El francès va arribar al Barça l'estiu del 2017 i, juntament amb, havien d'ajudar a oblidar la convulsa marxa deal. Llavors, el club presidit en aquell moment per Josep Maria Bartomeu, va pagar 105 milions d'euros fixos almés 40 en variables.En aquestes cinc temporades, el francès no ha assolit les altesque se li havien posat no només pel seu rendiment, sinó per les seves lesions continuades i els dubtes sobre si segueix una vida saludable. Malgrat tot, amb l'arribada de Xavi el francès ha estat el màxim assistent de la temporada i ha tingut un paperque ara, ja renovat, buscarà mantenir.La reincorporació de Dembélé se suma al fitxatge de. El brasiler sonava com a recanvi del francès per si decidia no renovar, però el club ha decidit finalment executar les dues operacions. Anteriorment, el Barça també havia anunciat les incorporacions de

