Redueixen la quantitat màxima de diners que es poden retirar dels caixers

Tot i que cada cop més la gent paga amb targeta de crèdit o dispositius mòbils i, sovint, no portaa sobre, la realitat és que encara n'hi ha molt en circulació. Per aquest motiu, l'ha introduït nousrespecte a l'b dels diners en efectiu.De fet, Hisenda ha fixat unper a tots els ciutadans. Ho ha fet per assolir un objectiu doble: volen lluitar contra el frau fiscal, així com el blanqueig de capitals. En aquest sentit, cada entitat bancària fixa els seus propis límits sobre els diners en efectiu que es pot retirar cada dia des del caixer.Habitualment, aquesta quantitat ronda els 600 euros diaris, però els usuaris poden modificar-ho segons les seves preferències, sempre i quan no superi l'establerta per la llei. Lai sempre que superi els 1.000 euros s'haurà de justificar el moviment a l'entitat bancària.El límit per no haver de justificar l'. Quan la quantitat sigui, s'haurà de proporcionar elque es pot obtenir a l'interior de l'oficina bancària i que servirà per informar el Banc d'Espanya i a l'Agència Tributària del moviment. Així, es vol aportar novesi evitar l'ús fraudulent de l'efectiu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor