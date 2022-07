Turull avisa que Junts no farà de «socorrista» de la taula de diàleg

El secretari general de Junts per Catalunya,, ha assegurat aquest diumenge que el president del govern espanyol,, està reactivant la taula de diàleg perquè "comença a veure a venir el naufragi" i ha avisat que. Aquestes han estat les primeres paraules de la formació sobre la represa del diàleg amb l'Estat, que s'inicia divendres vinent . En referència a aquesta pròxima reunió, Turull ha comentat que. El secretari general de Junts ha estat molt crític amb l'executiu de Sánchez i ha celebrat que "altres forces" comencin a veure la "falta de crèdit" del socialista, en clara al·lusió a les declaracions de la secretària general d'ERC,, que assenyalaven que els republicans "ja no fien".Així mateix, Turull ha mantingut ela la presidenta del Parlament,, i la seva decisió de no deixar el càrrec després de ser citada com a investigada al Suprem per presumpta adjudicació irregular de contractes. Segons Turull,i s'evita "fer el joc a les clavegueres de l'Estat". El polític ha atribuït la decisió de portar a judici a Borràs a "una cúpula judicial absolutament polititzada". Així ho ha dit des de Balaguer, on ha participat en el recorregut en barca de la Transsegre amb la consellera de Drets Socials,Per la seva banda,. La presidenta de Junts ha mantingut la petició a la mesa deque permet suspendre els diputats als quals s'obri un judici oral per temes relacionats amb corrupció. Ho ha defensat en un acte de partit a Sant Celoni, des d'on ha insistit que la institució ha de protegir drets com la presumpció d'innocència, i ha afirmat que l'article en qüestió "ho vulnera". Finalment, pel que fa a laamb l'Estat, Borràs ha assenyalat que, "veient la repressió desfermada" des de l'1-O es constata que

