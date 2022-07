Droguen i roben 10.000 euros a un jugador del Reial Madrid a Eivissa

El jugador del Reial Madridha viatjat aper gaudir de lesd'estiu amb la seva parella, Mina Bonino. L'uruguaià, però, ha viscut unels primers dies d'estança a l'illa: els vanla casa on s'havien d'allotjar, segons ha explicat Bonino a Instagram.Ladel jugador ha narrat que els vanen efectiu mentre ells es trobaven indisposats i. Una de les sospites recau sobre elde la mansió -que assegura haver-s'ho trobat tot remogut en arribar-, ja que creuen que els podria haver enverinat mentre sopaven per aprofitar la nit i cometre el robatori.El cuiner, de fet, i segons detalla en uns vídeos d'Instagram, va dir-li a Bonino que s'emportava unaper poder fer l'esmorzar l'endemà, moment en què ella es va aixecar del llit i es. Lesestavenenmig del menjador, però ella, "drogada", no va fer-ne massa cas. Quan va voler agafarper anar a la platja va descobrir quei justament en aquell moment va aparèixer el cuiner dient quequan ell havia arribat a casa.Els van portar a, a ella i a Valverde, on van passar el primer dia de les vacances. "Robada per algun conegut que em va veure dormir en pilotes i és el que més em pertorba", detalla Bonino. Finalment, els vanon la família va poder gaudir plenament de les vacances.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor