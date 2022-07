El Cruïlla tanca edició amb 72.000 espectadors i «eufòria» per la fidelitat al model de festival

La sostenibilitat, "el camí dels grans festivals"

Eltanca aquest dissabte una edició que ha recuperat. Un total dehauran passat pel Parc del Fòrum al llarg dels quatre dies de festival, amb artistes com Jack White, Duran Duran, Rubén Blades, Editors i Residente.El director del festival,, ha manifestat que estan "" perquè després de dos anys "marcant el camí de què es podia fer" en pandèmia, dubtaven quina seria la resposta de la gent amb el retorn de l'activitat habitual. Herreruela diu malgrat la bona xifra d'assistència quesinó seguir amb el seu "model" propi de festival gran però "amable" i amb una agenda pròpia d'artistes."Estem eufòrics per com han anat aquestes jornades i creiem que el Cruïlla continua marcant el camí", ha proclamat Jordi Herreruela en la roda de premsa de balanç de l'edició 2022 del festival, que culmina aquest dissabte al Fòrum. Un camí, ha prosseguit, "cap a un, cap a un nou model divers, plural quant a la programació, que no es reprodueix exactament igual en qualsevol ciutat i s'identifica amb Barcelona, amb una mida mitjana-gran però amb uns grans serveis, còmode i amable".El Cruïlla haurà reunit 72.000 persones al Fòrum en quatre dies, és a dir, un volum de públic similar al de l'edició del 2019, abans de la pandèmia. Tot i el caràcter massiu de l'esdeveniment, el director ha insistit que no volen ser "els més grans" sinó "els millors", i ha insistit en les particularitats del seu "model", així com en la seva preocupació –i en la que hauria de ser la de tots els grans festivals- per la sostenibilitat.ha assegurat abans de detallar com tot i les dimensions del Cruïlla, el 95% del públic és local (català i de la resta de l'Estat), els seus proveïdors també ho són, i bona part del cartell és també català i estatal.Herreruela ha confessat que després de dos anys resistint a la pandèmia amb reformulacions del festival (XXS) i amb experiments com l'edició del 2021 (cribratges massius, distància i mascaretes), dubtaven si el retorn de la resta de grans certàmens els podia fer ombra. Els 72.000 espectadors que han congregat al Fòrum aquests dies els han fet veure que no. La jornada inaugural de dimecres va convocar 11.000 persones; dijous amb una programació més estesa en van ser 15.000; i ja al cap de setmana, ahir van passar pel recinte 21.000 persones i aquest dissabte se n'esperen 25.000 en la darrera jornada. Del conjunt d'assistents, 9.500 van adquirir un abonament, ja fos del de dos o el dels quatre dies.

