Les gallegues Tanxugueiras onegen una estelada en un concert al País Valencià

Molt bé, molt guapes, molt templaes. Vull que siguen les meves nòvies. pic.twitter.com/iqjdVYaTlG — pere àlvaro (@perealvaro) July 8, 2022



Les @tanxugueiras aquesta nit passada al Feslloc amb una estelada dalt l’escenari ❤️ pic.twitter.com/AolRaRvBwr — Joan Mangues (@jmangues) July 9, 2022

Imposible no alegrarse de que a Eurovisión fuera Chanel en vez de las Tanxugueiras. pic.twitter.com/gjG9ATMBeN — Mergo (@Mergo55) July 9, 2022

Las Tanxugueiras berreaban anoche en un pueblo de Castellón "No hay fronteras" con una bandera gallega independentista y una estelada.



¿Fronteras no y banderas separatistas sí? La coherencia de la extrema izquierda.



¿Y esas paletas pretendían representar a España en Eurovisión? pic.twitter.com/oVwUs77zkG — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) July 9, 2022

El grup musical gallecha aprofitat la seva actuació al festivalque se celebra aquest cap de setmana a, al País Valencià, per mostrar el seu suport a l'. Les cantants han onejat una estelada i una bandera independentista gallega durant la interpretació de la cançó, un dels seus principals èxits musicals.El vídeo de l'acció ha omplert les xarxes socials durant aquest dissabte, i ha rebut comentaris positius de l'independentisme, però també crítiques per part de l'espanyolisme. El grup va obtenir molt de protagonisme després de participar en el, el certamen que va escollir la representant d'Espanya per a. Les gallegues van guanyar-se els espectadors amb el 71% del vot popular, però finalment van perdre el concurs pel mal resultat que van obtenir del jurat professional.

