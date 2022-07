Aparatós accident a la B-140 a Sabadell: bolca un camió carregat de ferralla

El camió ha perdut part de la càrrega de ferralla que transportava. Foto: Dani Sanchez

Com a conseqüència de l'accident, el vehicle ha vessat benzina a la via. Foto: Dani Sanchez

Aparatós accident el que s'ha viscut aquesta tarda a la, al terme municipal de Sabadell. El conductor d'un camió carregat deha bolcat quan feia el gir deque hi ha a l'altura del centre de distribució d'Amazon, al carrer de Ca n'Alzina. Com a conseqüència, el transportista s'ha fet un tall i ha hagut de ser traslladat a l'amb pronòstic greu.Segons ha informat ela NacióDigital, el sinistre s'ha produït a les 12.47 hores per causes que es desconeixen. L'incident ha provocati ha obligat a donar pas alternatiu entre les 13.15 i les 14.30 hores. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius del SEM, Bombers, Mossos i la Policia Local de Sabadell. També s'han hagut de fer tasques de manteniment a la via peldel vehicle accidentat.

