Tanca temporalment el restaurant més car del món després de registrar grans pèrdues econòmiques

El restaurant Noma de, a Dinamarca, ha anunciat que tanca temporalment les portes per lesregistrades durant el 2021. El negoci compta amb 3 estrelles Michelin i ha estat considerat fins a 5 vegades com el millor del món, segons la llista. També és el més car, amb un menú complet per persona de 5.000 corones daneses, que serienEn un document presentat a l'Autoritat Comercial Danesa, el restaurant detalla que en el tancament del 2021 va registrar pèrdues d'(227.000 euros), una xifra molt elevada malgrat haver rebutdel Govern danès pels tancaments a causa de la pandèmia.Durant aquesta temporada, el restaurant estarà tancat i es traslladarà a una nova ubicació. Segons ha informat el copropietari i xef, l'equip viatjarà per tot el món "per cuinar i aprendre" i reobriran el local de Copenhaguen el 2023.El restaurant ofereix una àmplia oferta de, amb plats elaborats a partir de pètals de flors, arrels, molsa, insectes, potes d'ànec o llimacs marins, entre altres.

