Elon Musk retira l'oferta de compra de Twitter i la companyia amenaça amb portar-lo a judici

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery. — Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022

Un possible escenari futur

El propietari de Tesla i fundador d'Space X,Fa tres mesos, a començaments d'abril, es va convertir en l'accionista majoritari de la plataforma, després de comprar 75 milions d'accions -el 9,2%- per gairebé 3.000 milions de dòlars. Peanuts, que li dirien en anglès. I és que només 10 dies més tard posava tota la gran a la graella i oferia 44.000 milions per tota l'empresa , a un preu de 54,20 dòlars l'acció. Però el serial no s'acaba aquí i un mes després, a mitjans de maig, anunciava que congelava l'operació per un informe de la companyia que xifrava en el 5% dels usuaris els comptes falsos a la xarxa social.Aquesta matinada, Musk ha comunicat al regulador borsari dels Estats Units que cancel·la, definitivament, la compra de Twitter. Els seus advocatsoficial. De fet, l'equip del magnat, encara que no ho pot demostrar, eleva la xifra fins al 20%. Motiu pel qual, ha al·legat, pagar els 44.000 milions de dòlars pactats seria un preu massa elevat. Només conèixer-se aquesta decisió, el president de Twitter,, ha anunciat que la junta d'accionistes de la plataforma està determinada a arribar fins al final de l'operació i a fer pagar a Musk allò a què es va comprometre. Per això, ha avisat que arribat al cas, el portaran als tribunals.Intentem donar-ne algunes claus.L'oferta de l'home més ric del món per Twitter era, com la seva fortuna, estratosfèrica. 44.000 milions de dòlars per una xarxa social és una bomba econòmica. Elon Musk ho justificava dient que la companyia té un "potencial enorme". Però des que va fer pública l'operació, ha canviat el seu to. Va criticar els seus màxims responsables, va fer tuits burlant-se de la junta directiva i es va queixar que Twitter tenia massa comptes que eren spam i que no se li donava prou informació sobre com calcular el seu nombre real. Inclús va piular l'emoji d'una caca per expressar el seu malestar. Aquests comptes han estat el gran obstacle, segons ell, per fer efectiva la compra., han detallat els seus advocats al regulador borsari.Només per començar, en l'acord legalment vinculant que van signar ambdós actors a l'abril s'estableix quei que Twitter té dret a demandar Elon Musk i obligar-lo a pagar la totalitat del pacte, sempre que el magnat no s'hagi gastat part del deute que ha contret per finançar l'operació. És a dir, si Musk ha fet servir part dels diners que anava a invertir a la xarxa social en alguna altra cosa, no el podran pressionar. Si, per contra, no se'ls ha gastat o bé no ha pogut gastar-se'ls -perquè, per exemple, el deute havia d'anar exclusivament a finançar l'operació-, sí que podran emprendre accions legals.és que Musk no va voler fer l'anomenadaper agilitzar tot el procés, però és que la due diligence és un pas previ imprescindible per investigar una empresa o persona abans de signar un contracte o una llei. No és una obligació legal, però en el món empresarial no se sol concebre tancar una operació sense abans executar aquesta acció. Si a Musk li preocupaven tant els comptes falsos perquè no va decidir pressionar per aconseguir-ne informació abans de signar res? Per què no va fer la due diligence? Aquesta i altres incògnites són les que, s'espera, es vagin resolent amb el pas del temps.La companyia fa anys que lluita per créixer, el seu desenvolupament financer sempre ha estat inconsistent, el seu negoci publicitari està a punt de petar i, fa poc, la junta directiva ha decidit afluixar el ritme de contractació i fer fora alguns treballadors. Fins ara,. Musk és una injecció d'esperança (i de capital) per la companyia.Però des de l'abril,i són molt per sota del que eren en el moment en què el magnat es va oferir a comprar-les., per tant,Acceptar menys del preu pactat originalment podria exposar Twitter a ser demandat pels accionistes i el seu president ja ha anunciat que pensa tirar endavant el pacte en les mateixes condicions que s'havien acordat. Després que el magnat anunciés que es desentenia de tot plegat, les accions de la plataforma encara baixaven un 5% més, però també disminuïen les de. El trencament de l'acord coincideix en el temps amb una, incloses les de la seva principal font d'ingressos.El president de Twitter,si passen pels tribunals. Concretament, s'ha referit al, la localitat on està inscrita la plataforma i la sala en què es jutgen molts conflictes corporatius. El més probable és que la companyia busqui una solució ràpida donades les circumstàncies.L'escenari que es dibuixa ara és complex de predir. Els experts i les expertes del sector econòmic i judicial han apuntat al fet que a Musk li podria ser difícil guanyar i que,El que era un dels grans somnis d'Elon Musk podria acabar en malson. Algunes especialistes ja apuntaven, només començar tota aquesta operació que, per ell això no era res més que una joguina, un altre impuls d'un home de negocis que és conegut per la seva impulsivitat i per una bona fortuna que, aquesta vegada, podria no somriure-li. Sigui com sigui, el serial entre el Consell d'administració de Twitter i l'home més ric del món continua. I, mentrestant, el món espera un nou capítol.

