No, Coca-Cola no regala res pel seu aniversari: és una estafa

⚠️ Suplanten @CocaCola_es i t'envien aquest WhatsApp en què et diuen que donen regals pel 130 aniversari de la companyia. No piquis #StopEstafes @osiseguridad pic.twitter.com/K9BAvhilBm — Mossos (@mossos) July 9, 2022

Elsbusquen totes les possibilitats i maneres per atacar els usuaris i el móni digital els ho posa molt fàcil. Ara, segons han informat els Mossos d'Esquadra en una piulada, hi ha unaa en circulació en què els ciberdelinqüentsla identitat deen missatges de WhatsApp.De l'engany també se n'ha fet ressò l'(OSI), que ho qualifica d'una estafa via. "S'ha detectat una campanya de missatges fraudulents mitjançant WhatsApp en què suplanten laL'objectiu és redirigir a la víctima a una pàgina web fraudulenta amb l'excusa dede la companyia", explica l'OSI.La web simula ser la legítima de la companyia de refrescos per convèncer l'usuari que es tracta d'una. "Hola. Benvinguts al Concurs pel 130 aniversari de Coca-Cola. Respon el qüestionari, troba eli guanya unade Coca-Cola", indica laUn cop els usuaris hi han accedit, els estafadors els roben les seves dades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor