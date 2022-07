Disney podria perdre Mickey Mouse

Qui més qui menys ha crescut acompanyat de. L'emblemàtic ratolí de Disney ha acompanyat un gran ventall de generacions des que la companyia el vaeli s'ha convertit en un dels dibuixos animats. Un ratolí amb grans orelles negres del qual no només se n'ha fet contingut sobre ell mateix, sinó que també ha servit per crear altres dibuixos animats.Ara, però,perquèals 95 anys de la seva creació, segons una llei vigent als Estats Units sobre la propietat intel·lectual. De fet, la companyia ja ha hagut deEn primer lloc, quan s'estaven a punt de complir els 56 anys de la creació, el 1976 Disney va pressionar per estendre la protecció fins als 75 anys. El 1998, la companyia va aconseguir allargar-ho fins als 95.Així, els drets de la companyiai, a partir del 2024, qualsevol persona podria utilitzar al personatge o conceptes vinculats a ell sense sol·licitar permís ni pagar-ne drets d'autor. Això, sempre que Disney no plantegi unaperquè Mickey Mouse no passi a ser de domini públic.El cas de Mickey podria seguir el precedent de. El conegut os groc apassionat per la mel va passar a ser de domini públic a principis d'aquest 2022 i ja se l'ha vist involucrat en altres projectes. El més impactant, la pel·lícula, un film de terror escrit i dirigit per Rhys Waterfield en què l'os és un

