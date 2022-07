Els Mossos detenen sis joves per presumpta agressió sexual a una noia a Barcelona

Els Mossos d’Esquadra investiguen una presumptaa una noia per part d’un grup de joves al districte de, a Barcelona.Tal com ha avançat El Periódico i ha confirmat l’ACN, la víctima hauria presentat una denúncia aquest dissabte pels fets, que haurien passat lad’aquesta mateixa setmana. Els agents han detingutque hi podrien estar relacionades. Segons explica el rotatiu, la jove va ingressar el divendres a l’amb una, i assegura que podria haver estat sotmesa a algun tipus deEl diari també recull que en la seva declaració, la víctima sosté queel dijous a la nit i. El dia següent va ingressar a l’hospital i no va rebre l’alta fins aquest dissabte, quan just després hauria acudit a la comissaria per denunciar la presumpta agressió. Els agents hanper aclarir què va passar.

