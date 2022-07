Borràs mobilitza més de 400 persones per denunciar el seu cas judicial: «Em podeu degradar, però jo m'acabo alçant»

🗣️ Crits d'independència a l'entrada de la presidenta a @ateneubcn! Comença l'acte 'Laura Borràs, cultura, compromís i llibertat '



💛 Amb tu, presidenta @LauraBorras! pic.twitter.com/NbCw0X6Ngy — Grup de suport a Laura Borràs (@GrupLaura) July 9, 2022

La presidenta del Parlament,, ha mobilitzat més deaquest dissabte en un acte a l'Ateneu Barcelonès, per denunciar el seu cas judicial , ha resumit l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, un dels impulsors de l'acte . Els seguidors de Borràs han defensat la seva "tasca impecable" i han assegurat que és "injust que li caigui a sobre la paraula corrupta". Per la seva banda, Borràs ha assegurat que pateix un "acarnissament" i ha clos el seu discurs amb un poema de Maya Angelou:, ha dit la presidenta del Parlament.La sala Oriol Bohigas de l'Ateneu s'ha omplert a vessar, tot i que no hi havia cap conseller de Junts al Govern. Les organitzadores han hagut d'habilitar una segona sala per poder seguir l'acte de suport a Borràs. L'expresident de la Generalitatha enviat un missatge a la presidenta del Parlament des de Prats de Molló: "L'única opció per poder tenir un país on la justícia no obeeixi a criteris polítics amb l'objectiu de perseguir la dissidència és tenir una república catalana independent. Rep tot el meu escalf", ha dit. A l'acte, també hi ha participat el secretari general de Junts,, i el president del grup parlamentari del partit,. Borràs ha reiterat, malgrat les absències dels consellers o de personalitats alienes a Junts, que "no he trobat a faltar ningú". "Les persones del Govern que són de Junts hi són totes signant el manifest", ha defensat.L'exconseller de Cultura de la Generalitat, la persona que va nomenar Borràs directora de la Institució de les Lletres Catalanes durant el mandat d'Artur Mas ha qualificat la sevad'i l'ha animat a no defallir: "La política catalana necessita persones com tu. Tens tot el nostre suport per continuar endavant", ha exclamat Mascarell.Finalment, també ha tingut unes paraules per la presidenta del Parlament el que ha estat un dels noms de la setmana:. L'exconseller ha enviat "tot" el seu suport a Borràs: "Quan represalien una persona, ens represalien a tots. Serveixi aquest acte per reconèixer, també, a totes les víctimes de la repressió de l'Estat espanyol contra l'independentisme", ha etzibat.

