Nou dia de tensió a l'AP-7 amb gairebé una trentena de quilòmetres de cua

#bomberscat hem treballat aquest matí (avís 07.09h) amb 12 dotacions en l'incendi d'un cotxe a l'AP-7 (km. 4,5, la Jonquera, sentit sud). El foc ha afectat també 100 m2 de vegetació al marge de la via. EXTINGIT. Dispositiu desmuntat. pic.twitter.com/IdRv9y2mvO — Bombers (@bomberscat) July 9, 2022

Nova jornada de tensió a una de les principals artèries de circulació del país: l'. A hores d'ara, s'acumulena l'autopista. Concretament, hi ha 14 quilòmetres de retenció entre Martorell i Mollet sentit Tarragona, 12 quilòmetres entre La Roca i Mollet sentit Girona, i dos quilòmetres a Maçanet sentit Girona.Aquest matí de dissabte també hi ha hagut problemes al nord del país.i ha calcinat 100 m2 de matolls a tocar de l'autopista.L'incident, produït al quilòmetre 4,5 en sentit sud, ha obligat a actuarde la Generalitat, que s'hi han desplaçat ràpidament i han pogut donar per extingides les flames, que s'estenien pel bosc, en poc més d'una hora.Pel que fa a laque es registren a hores d'ara, destaca la circulació lenta cap a la Costa Brava. Més concretament, hi ha quatre quilòmetres a laa Lloret, dos quilòmetres a laa Llagostera a l'enllaç amb lasentit Platja d'Aro, un quilòmetre i mig a la C-65 a Llagostera sentit Platja d'Aro, i un quilòmetre a laa l'altura de Blanes sentit platges. A banda d'això, la retirada d'un vehicle que ha patit un accident al voral encara provoca vuit quilòmetres de circulació densa a laa Parets sentit Vic.Podeu consultar la resta d'afectacions en temps real en aquest enllaç

