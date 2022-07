Construeix una piscina amb peixos al jardí de casa perquè el seu ànec tingui un estany

Enés un ànec de dos mesos que viu a França amb el seu propietari,, qui li ha construït unad'estiu al jardí de casa perquè la mascota tingui un. Fins i tot està equipat amb una escala de fusta perquè l'animal hi pugui entrar i sortir.La piscina també téperquè en Djojo se senti acompanyat mentre neda tranquil. En Patrick té l'ànec com a mascota des que va néixer i, des de llavors, s'han fet molt amics amb el pas de les setmanes.El fet d'instal·lara casa és unaentre aquelles persones que volen gaudir d'un lloc on refrescar-se sense haver de sortir de casa, pagar una entrada o fer una gran inversió d'obra. Tanmateix, els professionals avisen delsde situar aquestes estructures en determinats espais de l'habitatge, ja que en molts casos no estan preparats per suportar el seu pes.

