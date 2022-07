Dissabte radiant i sense pluges amb temperatures no gaire altes per l'època de l'any

La dorsal que tenim a sobre ens portarà un cap de setmana amb ambient més càlid. Amb tot, avui al matí només ha pujat la temperatura de manera més general a punts de l'interior. pic.twitter.com/mwP4LpudnN — Meteocat (@meteocat) July 9, 2022

I aquest dissabte torna a brindar l'oportunitat perfecta per gaudir de la temporada. El Servei Meteorològic de Catalunya () ha previst una jornada estable, sense pràcticament canvis respecte a la setmana que, a poc a poc, anem deixant enrere.De fet, les úniques alteracions meteorològiques s'espera que truquin a la porta de casa nostra a partir de la setmana que ve, amb l'del nord d'Àfrica.Aquest dissabte, però, es mantindrà un temps amb poca nuvolositat i, tret d'algun núvol poc important a indrets de muntanya de la zona nord del país. En cap cas, el Meteocat preveu pluja. A la tarda es mantindrà el sol i, encara que la temperatura ha pujat un parell de graus a l'interior -sobretot a les comarques del nord-est, on amb el vent de tramuntana, la calor aquest divendres ha arribat als 37 graus de màxima- les temperatures no seran gaire altes per l'època de l'any.Al migdia, s'espera que a l'interior estiguin al voltant dels 35 graus i al litoral cap als 30. Les mínimes també pujaran una mica aquesta nit, però tornarà a ser una nit de bon dormir.

