Mor el mític actor de «Els Soprano» Tony Sirico als 79 anys

Algunes persones el coneixeran pel nom deel capo de la família de. L'actor nord-americà, segons ha informat del succés el seu germà i representant, Robert Sirico, a les xarxes socials.que no han transcendit."Amb gran tristesa, però amb molt d'orgull, amor i bons records, la família de Genaro Anthony "Tony" Sirico desitja informar-los de la seva mort en el matí del 8 de juliol de 2022", ha comunicat al seu compte de Facebook. A la publicació, Robert també ha explicat que el seu germàdel barri novaiorquès de Brooklyn el dimecres que ve. "La família agraeix profundament les nombroses expressions d'amor, oració i condolences i demana que el públic respecti la seva privacitat en aquest moment de duel", ha afegit Robert.El que va ser el representant de Tony durant 25 anys,, l'ha definit com "un client molt lleial" que. Entre altres papers, Tony Sirico és principalment recordat per interpretar el mafiós Peter Paul Gualtieri, sobrenomenat "Paulie Walnuts", en la mítica sèrie de Els Sopranos. Un altre dels grans protagonistes de la producció,, l'ha volgut acomiadar amb un text publicat al seu perfil d'Instagram, en què s'ha referit a ell com un tipus, un "benvolgut amic, amb qui vaig fer molts dels meus millors i més divertits treballs. El trobaré a faltar sempre. És realment insubstituïble", ha recordat Imperioli.Sirico,, va néixer i es va criar al barri novaiorquès de, que en els anys 50 va estarde la família Colombo. Una infantesa que marcaria la seva vida i el seu esdevenir com a actor en la petita i gran pantalla amb produccions, majoritàriament, sobre la màfia.Sirico va protagonitzar el drama Love and Money (1982), Goodfellas (1990), Mob Queen (1998), la sèrie Lilyhammer (2012) i també va posar veu al gos Vinny a la sèrie Family Guy.

