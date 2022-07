Gelades i ajudes endarrerides: per què hi ha la meitat de temporers als camps lleidatans?

Allotjaments sense treballadors

El pavelló de Lleida, amb menys temporers

Un temporer treballant al camp Foto: ACN

Elsdel Baix Segre que van alertar fa mesos que la campanya de la fruita d’enguany necessitaria menysasseguren que han arribat menys treballador i el pronòstic, per ara, s'ha traduït en fets amb el pas del temps. Les gelades de principis d’abril va provocar una notable minva de les perspectives de feina, de manera que els camps lleidatans tindran aproximadament la meitat dels temporers. Les pèrdues pels pagesos oscil·len entre el 20% i el 100% de la collita, segons quin sigui el cas.Les circumstàncies meteorològiques a la zona durant el principi de la primavera han fet que en municipis comes necessitin només la meitat de treballadors al camp. En aquesta localitat lleidatana, enguany s’hi veuran uns 1.500 temporers, una xifra que contrasta amb els 3.000 d’altres anys.o lason alguns dels molts municipis que han quedat afectats per les gelades, que en alguns casos ha arribat al 100%. "Estem vivint la campanya més tranquil·la dels últims anys", explica, coordinador nacional d’, a NacióDigital. El motiu? No hi ha prou fruita per estar treballant durant tot el dia. En aquest sentit,, cap sectorial de la Fruita Dolça de JARC i pagès d'Alcarràs, explica que "no hi ha producció", alhora que admet que serà "molt complicat per als pagesos passar l'any", però que també ho serà per als treballadors.El president del sindicat, mostra un panorama poc menys que apocalíptic: "S'ha perdut el 70% de la collita d'enguany, valorada en 450 milions d'euros". És per això que denuncia l’endarreriment de les ajudes del Govern, un fet que “posa en perill" la viabilitat de moltes plantacions i "d'uns 30.000 llocs de feina”.Aquesta situació generai unaque es pot traduir en abandonaments de la terra, talment es veu a la premiada pel·lícula Alcarràs: "Hi ha molts pagesos que han dit que aquesta campanya serà l'última, que quan acabi arrancaran i ja no tornaran a plantar. No poden subsistir ni començar-ne una altra", explica Roqué a aquest diari."Sempre hi havia demanda d’allotjaments i aquest any, en sobra", insisteix. Els habitatges destinats a temporers a Torres de Segre estan al. 50 places cobertes de les més de cent que s’omplien anys enrere, quan fins i tot hi havia hagut llistes d’espera.El mateix ha passat amb les cases particulars, que sempre hi ha demanda i enguany n'hi ha algunes de buides. De les 90 places que té Alcarràs només cinc han estat ocupades, una situació similar a la de la Granja d’Escarp.L’alcalde,apunta que, normalment, els temporers s'allotgen en cases que els faciliten els mateixos pagesos, una tercera part lloguen per lliure cases al poble i l'altre terç son persones que s'allotgen en altres municipis. Enguany, la realitat és ben diferent, i no hi ha complexitats en aquesta gestió residencial.L'any passat es van atendre al pavelló 3 de800 persones que van fer unes 11.000 pernoctacions. D'aquestes, el 60% tenia els permisos en regla i el 40% no tenien papers, segons fonts de lade Lleida. Enguany, es preveu que aquesta xifra es redueixi notablement atesa la poca necessitat de temporers i que durant el mes de juny ja s’ha notat una davallada d’arribades dels treballadors en comparació al 2021.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor