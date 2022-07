Fotografia el moment exacte de l'impacte d'un llamp al cotxe del seu marit

Leshabitualment arriben de, com també ho fan els trons i llamps que sovint les acompanyen. Ens poden trobar mentre passegem pel carrer i també mentre conduïm, tal com li ha passat a Michaelle May Whalen quan tornava de les seves vacances familiars en cotxe. Unque, casualment, era el deu seu marit i on també viatjaven els seus fills.Whalen va aconseguiren què el llamp travessava el vehicle i, per sort, elsEn el vídeo que ha penjat la conductora es pot veure com el llamp impacta a la part del darrere de la camioneta i deixa una "alhora que una granTot i que cap dels ocupants es va veure afectat ni en va sortir ferit, elva acabar, segons ha explicat el conductor a The Washington Post. Per què passa això? És gràcies a una caixa metàl·lica que hi ha als vehicles i que es coneix com a. Protegeix dels camps elèctrics estàtics i neutralitza l'efecte dels camps externs.Els vehicles que reben l'impacte de la descàrregamitjançant el tub d'escapament, el punt final. Per aquest motiu, el sistema del vehicle es queda totalment afectat, però els ocupants en poden sortir totalment il·lesos. És el mateix sistema que hi ha instal·lat als

