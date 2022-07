Ataquen amb una catana un arquitecte perquè les seves obres feien soroll

que gestionava lesdea casa seva. Eren pare i fill, de 62 i 37 anys respectivament, que estavenque feien les obres i van decidir atacar amb una catana l'arquitecte responsable mentre aquest feia una visita rutinària a les obres.Els fets van passar el passatal centre de Marbella. La víctima, que va poder escapar, va trucar a la Policia Nacional per comunicar-losque acabava de patir, feta amb una. L'arquitecte va manifestar-los que havia anat al lloc dels fets per peritar uns arranjaments de l'obra i una persona resident a l'edifici veí va amenaçar-lo verbalment per les molèsties ocasionades per les obres.Minuts més tard, el mateix home, acompanyat per un altre, es van personar fins al lloc on estava l'arquitecte i el vande grans dimensions. La víctima va, fet que li va causar diverses lesions sobretot a l'esquerra.Amb l'ajuda d'un, l'arquitecte va poderi dirigir-se a unper rebre assistència mèdica. El comunicat deindica que va patir la secció delsi una lesió profunda alde la mà esquerra, a més de laPare i fill, autors dels fets, van ser trobats pels agents de la policia en diferents pisos del seu edifici amb una actitud nerviosa. Davant les preguntes dels agents, tots dos van emetre respostes i. El Jutge ja ha decretat l'ingrés ad'un dels dos.

