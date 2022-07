Si reps aquest SMS, esborra'l: et descarrega una aplicació maliciosa

⚠️#ALERTA‼️ Detectados SMS y correos electrónicos fraudulentos que suplantan a DHL bajo la excusa de que un paquete no pudo ser entregado y cuyo objetivo es que el usuario acceda a un enlace y acabe descargando #malware malicioso #NoPiques👇



ℹ️https://t.co/UC7RUNkxFB pic.twitter.com/0QO5L2m7NS — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) July 7, 2022

Alerta conjunta de laper una novaque circula aquests dies. Un mètode mitjançant el qual els estafadors podendels usuaris,desada al dispositiu mòbil,, entre d'altres, a més d'del dispositiu a altres aparells remots.Es tracta d'unque, si es rep, recomanen esborrar ràpidament sense accedir a l'enllaç que inclou. I és que si es clica a l'adreça, els estafadors provoquen la descàrrega automàtica d'una aplicació maliciosa al dispositiu de la víctima. Ho fanamb l'excusa que un paquet no pot ser entregat.Si s'ha rebut l'SMS en qüestió, el millor és. En cas d'haver accedit a l'enllaç, l'OSI demana eliminar la nova aplicació que s'ha autoinstal·lat al mòbil "com més aviat millor" i informar els contactes sobre el frau, ja que el programari maliciós descarregat podria contactar amb els contactes guardats al mòbil per enviar-los nous SMS d'estafa.L'OSI, a més, dona unals usuaris per evitar caure en paranys com el d'aquesta estafa. Així, aconsellades de la configuració del dispositiu mòbil.

