Les tardes de divendres són complicades a les carreteres catalanes. Cues, aturades i retencions afecten les principals vies, sent l'AP-7 la més perjudicada. És la coneguda operació sortida del cap de setmana que a l'estiu es veu augmentada per aquells qui comencen les vacances divendres rere divendres. Aquest no és una excepció.





El Servei Català de Trànsit anuncia des de primera hora de la tardaa diferents punts de la xarxa viària del país. L'registra múltiples, tant encom en direcció a Tarragona. En el primer cas, s'havien generat a les 17 hores fins a 16 quilòmetres de retencions per un accident a l'altura de Cerdanyola del Vallès.El tram sud,, els punts crítics han estat diversos. Santa Perpètua de Mogoda i Cerdanyola del Vallès han registrat 3 quilòmetres de retencions en cada cas. Però el lloc amb més incidència ha estat, amb. La mateixa via, en aquest cas al municipi de Freginals, a les Terres de l'Ebre, també s'ha vist afectada per l'incendi d'un vehicle que circulava en direcció a Tarragona que ha obligat a tallar alguns carrils.Un accident a laha provocat retencions d'entre dos i tres quilòmetres aen direcció a Tarragona, mentre que un camió avariat a laha generat llargues cues fins alque han afectat també la C-33. A més, vora les tres de la tarda un aparatósha obligat a tallar la via durant una hora a la frontera entre l'Hospitalet de Llobregat provocant cues per entrar a la capital catalana.





Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor